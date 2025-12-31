Denaro e gioielli per 30 milioni: rapina in banca da film nelle feste di Natale Clienti furiosi, assediano la filiale di Sparkasse, in Germania

Un maxi furto da film scuote la Germania nel pieno delle festività natalizie. A Gelsenkirchen, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, ignoti hanno messo a segno una rapina stimata in circa 30 milioni di euro all’interno di una filiale Sparkasse. A essere prese di mira non sono state le casse ordinarie, ma migliaia di cassette di sicurezza private, custodite nel caveau sotterraneo dell’istituto. Il colpo è venuto alla luce solo ore dopo, quando un allarme antincendio ha fatto intervenire i vigili del fuoco. Durante il sopralluogo è stato individuato un ampio foro praticato in una parete di cemento armato che collegava il parcheggio sotterraneo al caveau.

L’accesso dal parcheggio e il caveau violato

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i ladri avrebbero agito con estrema precisione e competenze tecniche avanzate. Dal parcheggio adiacente alla banca sarebbe stato utilizzato un trapano industriale per perforare il muro e raggiungere l’area blindata. Una volta all’interno, la banda avrebbe avuto il tempo di aprire e svuotare un numero elevatissimo di cassette di sicurezza, alcune delle quali contenenti contanti, gioielli, oro e beni di famiglia di grande valore affettivo oltre che economico. Le cassette interessate sarebbero diverse migliaia, affittate da oltre duemila clienti. La quantificazione del danno è ancora provvisoria e potrebbe aumentare con il proseguire delle denunce.

La fuga e le indagini

Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso più persone incappucciate muoversi tra il parcheggio e le vie di accesso alla banca, caricando sacchi e contenitori. Gli investigatori stanno analizzando le immagini e seguendo la pista di una fuga in auto avvenuta nelle ore notturne. Al momento non risultano arresti e la polizia parla apertamente di un’azione “altamente pianificata”, compatibile con l’operato di una banda specializzata in colpi di grande entità.

La rabbia dei clienti e il nodo dei risarcimenti

All’apertura della filiale, la scena è stata quella di una lunga fila di correntisti in cerca di risposte. Molti clienti hanno manifestato rabbia e frustrazione, temendo che il valore dei beni sottratti superi di gran lunga le coperture assicurative previste per le cassette di sicurezza. La banca ha avviato contatti individuali con i clienti coinvolti, mentre resta aperto il tema delle responsabilità e dei rimborsi. Per dimensioni e modalità, il furto di Gelsenkirchen è già considerato uno dei più gravi mai avvenuti in Germania ai danni di una banca. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza dei caveau e sulla reale tutela dei beni custoditi nelle cassette di sicurezza, ritenute da molti un rifugio inattaccabile.