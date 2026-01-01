Incendio a Crans-Montana, si indaga su cause accidentali: morti e feriti Esplosione nella notte in un bar affollato per il Capodanno: edificio distrutto dalle fiamme

Non sarebbe di origine dolosa il violento incendio che nella notte ha devastato un bar molto frequentato dai turisti a Crans-Montana, rinomata località sciistica del Canton Vallese. Secondo quanto riferito da Radio Television Suisse, al momento l’ipotesi principale è quella di un’origine accidentale, anche se la causa esatta dell’esplosione e del successivo incendio resta ancora sconosciuta. L’esplosione si sarebbe verificata intorno all’1:30 di notte all’interno del bar Le Constellation, un locale molto popolare tra i turisti, mentre erano in corso i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Le immagini diffuse dai media svizzeri mostrano l’edificio completamente avvolto dalle fiamme e i soccorritori impegnati nelle operazioni di emergenza. Il rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dal seminterrato del locale, probabilmente in seguito a una o più esplosioni.

Vittime e indagini in corso

La polizia vallesana ha confermato la presenza di morti e feriti, senza però fornire al momento un numero ufficiale. “L’operazione è ancora in corso”, ha dichiarato il portavoce della polizia locale Gaetan Lathion, sottolineando come le verifiche sul posto richiederanno tempo. Il bar, che normalmente resta aperto fino alle due del mattino, poteva accogliere fino a 400 persone. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, comprese diverse ambulanze e gli elicotteri di Air-Glaciers, mobilitati per il trasporto dei feriti e il supporto alle operazioni. Le autorità hanno inoltre attivato un numero verde dedicato alle famiglie delle persone coinvolte. Una conferenza stampa è prevista in mattinata per fare il punto ufficiale sulla situazione.