Kiev teme feroce offensiva russa entro il 7 gennaio Zelensky accusa Mosca di colpire i civili mentre l’intelligence ucraina lancia l’allarme

Un missile balistico russo ha colpito un edificio residenziale di cinque piani nel centro di Kharkiv, causando almeno 19 feriti. A riferirlo è stato il vice primo ministro ucraino Oleksiy Kuleba, che ha parlato di un attacco contro civili in una città da oltre un milione di abitanti. Le squadre di emergenza sono al lavoro tra le macerie per assistere i feriti e verificare l’eventuale presenza di persone intrappolate. Il presidente Volodymyr Zelensky ha definito «feroce» l’attacco, riferendo che due missili hanno colpito un’area residenziale. Secondo il leader ucraino, Mosca continua a colpire la popolazione civile nonostante gli sforzi diplomatici in corso, ribadendo la necessità di rafforzare la difesa aerea e il sostegno internazionale a Kiev.

L’allarme dell’intelligence

In parallelo, i servizi di sicurezza ucraini hanno lanciato un avvertimento su una possibile offensiva russa su larga scala attesa per il 7 gennaio. Un segnale che alimenta la tensione sul fronte orientale e che arriva mentre continuano i bombardamenti sulle principali città ucraine. Sul piano politico, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha attaccato duramente Kiev commentando la nomina di Kyrylo Budanov a capo dell’Ufficio del presidente. Budanov ha confermato l’accettazione dell’incarico, definendolo una nuova responsabilità in una fase cruciale per la sicurezza del Paese. Dichiarazioni che si inseriscono nel consueto scontro verbale tra Mosca e Kiev, mentre sul terreno la guerra continua a colpire i civili.