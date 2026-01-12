Raid israeliani nel sud del Libano: colpite infrastrutture di Hezbollah Le Idf parlano di risposta alle violazioni del cessate il fuoco

Le Forze di difesa di Israele hanno confermato di aver avviato una serie di attacchi contro infrastrutture riconducibili a Hezbollah nel sud del Libano. In una nota diffusa dall’esercito, le operazioni vengono definite una risposta alle “continue violazioni” degli accordi di cessate il fuoco attribuite al movimento sciita filo-iraniano.

Le tensioni lungo il confine

L’area meridionale del Libano resta uno dei punti più delicati del confronto tra Israele e Hezbollah. Gli attacchi, secondo le Idf, mirano a colpire strutture logistiche e militari considerate una minaccia diretta alla sicurezza israeliana, in un contesto segnato da una fragile tregua e da accuse reciproche di inadempienza.

Il piano di disarmo di Beirut

Solo nei giorni scorsi il governo libanese aveva annunciato il completamento della prima fase del piano di disarmo dei gruppi parastatali attivi nel Paese. L’intervento ha riguardato proprio l’area a sud del fiume Litani, zona chiave prevista dalle intese internazionali per ridurre la presenza armata non statale e rafforzare il controllo delle autorità centrali.

Equilibri ancora instabili

Nonostante l’annuncio di Beirut, gli sviluppi sul terreno mostrano come la situazione resti estremamente instabile. Le operazioni israeliane e le accuse di violazioni del cessate il fuoco rischiano di compromettere ulteriormente un equilibrio già precario, mentre la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione l’evoluzione della crisi lungo il confine israelo-libanese.