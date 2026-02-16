Valanga travolge treno nel Vallese: molti feriti, linea chiusa Deragliamento tra Goppenstein e Briga sulla Frutigen-Briga: evacuate 30 persone

Un treno regionale è deragliato questa mattina, lunedì 16 febbraio, intorno alle 7, nel Canton Vallese, in Svizzera. L’incidente si è verificato sulla linea ferroviaria Frutigen-Briga, nel tratto compreso tra Goppenstein e Briga, lungo l’asse del Lötschberg. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità cantonali, a provocare l’uscita dai binari sarebbe stata una valanga che ha investito il convoglio. Il treno era partito poco dopo le 6 da Spiez, nel Canton Berna, diretto verso Briga. A bordo viaggiavano circa 80 persone. La zona di Goppenstein, all’uscita della galleria ferroviaria del Lötschberg, rappresenta un nodo strategico anche per il trasporto su strada, con il servizio di carico e scarico delle auto sui treni navetta.

Molti feriti e evacuazione dei passeggeri

La polizia del Vallese ha parlato di «molti feriti», senza fornire al momento un bilancio definitivo. Circa 30 passeggeri sono stati evacuati dal convoglio, mentre i soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto per prestare assistenza ai viaggiatori e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di evacuazione si sono svolte in condizioni rese difficili dalla presenza della neve e dal rischio ancora elevato di ulteriori distacchi. Le autorità stanno verificando la dinamica esatta dell’accaduto e le condizioni delle persone coinvolte.

Linea interrotta e bus sostitutivi

La società Ferrovie federali svizzere ha comunicato che la linea Frutigen-Briga resterà interrotta almeno fino alle 16 di domani. Sono previsti ritardi e cancellazioni, mentre per garantire la mobilità dei passeggeri sono stati attivati bus sostitutivi. La linea ferroviaria del Lötschberg risulta attualmente chiusa, mentre il servizio di trasporto auto attraverso il tunnel continua a funzionare regolarmente. Aperta anche la strada per la valle del Lötschental.

Rischio valanghe ai massimi livelli

Nel Canton Vallese il pericolo valanghe è stato fissato a livello 4 su 5, una soglia considerata elevata e prevista solo per pochi giorni durante l’inverno. Le abbondanti nevicate e le condizioni meteo instabili hanno contribuito ad aumentare l’instabilità del manto nevoso. Le autorità invitano alla massima prudenza negli spostamenti, sia su strada sia lungo le linee ferroviarie alpine, mentre proseguono le verifiche tecniche sulla tratta interessata dall’incidente.