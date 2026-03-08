Terremoto di magnitudo 5.5 nel nordovest della Grecia Scossa all’alba nell’Epiro, epicentro vicino a Giannina

La scossa all’alba nell’Epiro. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata all’alba nel nordovest della Grecia, nella regione montuosa dell’Epiro. Il sisma è stato rilevato alle 5.32 ora locale, le 4.32 in Italia, ed è stato avvertito chiaramente in diverse località dell’area.

Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e del servizio geologico statunitense Usgs, l’ipocentro è stato individuato a circa 10 chilometri di profondità. L’epicentro è stato localizzato a breve distanza dalla città di Giannina, uno dei principali centri urbani della regione.

Nessuna segnalazione di danni

Le autorità locali e i servizi di emergenza hanno immediatamente avviato le verifiche sul territorio per controllare eventuali conseguenze della scossa. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici.

Il terremoto è stato percepito soprattutto nelle aree rurali e nei centri abitati vicini all’epicentro. Alcuni residenti hanno riferito di aver avvertito un movimento netto ma breve, tipico dei sismi con epicentro poco profondo.

Un’area sismicamente attiva

La Grecia è uno dei Paesi europei con la maggiore attività sismica. La posizione del territorio ellenico lungo la linea di contatto tra la placca africana e quella euroasiatica provoca frequenti movimenti tellurici, spesso di intensità moderata.

La regione dell’Epiro, pur non essendo tra le zone più colpite del Paese, registra periodicamente scosse percepite dalla popolazione. I sistemi di monitoraggio sismico greci ed europei continuano a osservare l’evoluzione della sequenza per verificare eventuali repliche nelle ore successive.