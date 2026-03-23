Scontro in pista a LaGuardia, chiuso lo scalo di New York Jet Air Canada contro un mezzo dell’autorità portuale durante l’atterraggio

Lo scontro è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì al LaGuardia Airport di New York, dove un volo Air Canada Express, operato da Jazz Aviation e proveniente da Montréal, ha urtato un mezzo dell’Autorità portuale durante la fase di atterraggio sulla pista 4. Dopo l’impatto lo scalo è stato chiuso secondo le procedure d’emergenza, con voli dirottati e pesanti ripercussioni sul traffico aereo.

La dinamica sotto esame

Le prime ricostruzioni indicano che il velivolo, un CRJ-900, ha colpito un mezzo di servizio impegnato sul sedime aeroportuale. Le immagini diffuse mostrano danni molto gravi alla parte anteriore dell’aereo, con il muso accartocciato. Sarà decisiva l’analisi delle comunicazioni tra torre di controllo e mezzi a terra per chiarire responsabilità e tempistiche.

Il bilancio e le versioni contrastanti

Sul numero di vittime e feriti restano versioni divergenti. Alcune emittenti americane, tra cui NBC, hanno parlato di due morti, indicando pilota e copilota. Altre fonti, come Reuters e Associated Press, riferiscono invece di feriti gravi senza conferme ufficiali di decessi. Il bilancio, quindi, resta in fase di verifica.