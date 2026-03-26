Gli Usa stanziano 25 milioni per riportare a casa i bambini ucraini Washington finanzia identificazione, rimpatrio e riabilitazione dei minori trasferiti con la forza

L’amministrazione degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo programma da 25 milioni di dollari destinato al ritorno e alla riabilitazione dei bambini e dei giovani ucraini trasferiti con la forza o trattenuti lontano dalle loro famiglie e comunità. Il piano, illustrato dal Dipartimento di Stato, è stato predisposto in coordinamento con il Congresso e punta a rafforzare una delle partite umanitarie più sensibili della guerra tra Russia e Ucraina.

Come saranno usati i fondi

Le risorse saranno indirizzate su due assi principali. Il primo riguarda l’identificazione e il tracciamento dei minori trasferiti forzatamente, un passaggio ritenuto essenziale da Washington per sostenere iniziative diplomatiche e altri sforzi utili a favorirne il ritorno. Il secondo asse finanzierà il sostegno al governo di Kyiv e a partner locali considerati affidabili, così da garantire ai bambini rimpatriati assistenza, cure e percorsi di recupero necessari a ricostruire la propria vita dopo il rientro.

L’annuncio arriva in un contesto nel quale la sorte dei minori ucraini deportati o trasferiti è tornata con forza al centro del dibattito internazionale. Secondo una recente ricostruzione rilanciata da Reuters, Kyiv sostiene che quasi 20 mila bambini siano stati inviati illegalmente in Russia e in Bielorussia dall’inizio dell’invasione su larga scala del 2022.

Il quadro internazionale

Sul piano politico e giudiziario, il dossier resta apertissimo. La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sull’Ucraina delle Nazioni Unite ha concluso a marzo che la deportazione e il trasferimento forzato di bambini ucraini da parte delle autorità russe configurano crimini contro l’umanità. Già nel 2023 la Corte penale internazionale aveva emesso mandati di arresto per Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova proprio in relazione alla deportazione e al trasferimento illegale di minori dai territori occupati dell’Ucraina.

Parallelamente, l’iniziativa ucraina Bring Kids Back UA continua a sostenere che migliaia di bambini restano sotto controllo russo, tra deportazioni, trasferimenti forzati e permanenza nei territori occupati. Il nuovo stanziamento statunitense si inserisce dunque in una strategia più ampia che combina pressione diplomatica, documentazione dei casi e assistenza al reinserimento dei minori una volta riportati in patria.

Un segnale politico oltre l’emergenza

Il valore del pacchetto annunciato dagli Usa non è soltanto economico. Dopo mesi di polemiche a Washington sulla continuità dei programmi di monitoraggio dei bambini ucraini sottratti alle famiglie, la nuova iniziativa rappresenta anche un segnale politico: la questione resta una priorità umanitaria e un terreno di pressione internazionale su Mosca. Per Kyiv, il ritorno dei minori non è soltanto una questione sociale, ma un nodo centrale della giustizia di guerra e della difesa dell’identità nazionale.