Petroliera russa verso Cuba sfida il blocco Usa Oltre 700mila barili diretti a Matanzas mentre Washington minimizza

La petroliera russa in rotta verso Cuba. Una petroliera russa carica di greggio è attesa nelle prossime ore nel porto di Matanzas, a Cuba, segnando un nuovo episodio di tensione nel confronto energetico tra Mosca e Washington. La nave, denominata Anatoly Kolodkin, trasporta oltre 700mila barili di petrolio ed è diretta verso l’isola nonostante il blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Il viaggio della petroliera è stato monitorato con attenzione: secondo ricostruzioni, l’imbarcazione è stata scortata da una nave della marina russa durante il passaggio nel Canale della Manica, prima di proseguire da sola nell’Atlantico verso i Caraibi.

Le parole di Trump e il contesto politico

Sul fronte politico, il presidente Donald Trump ha scelto una linea apparentemente prudente, minimizzando l’impatto dell’operazione. “Cuba deve sopravvivere, non ho alcun problema”, ha dichiarato, aggiungendo però che il governo dell’isola “è finito”, in un passaggio che riflette la persistente pressione politica su L’Avana. L’arrivo del greggio rappresenta comunque un segnale significativo: non solo per il sostegno energetico di Mosca a Cuba, ma anche per la capacità di aggirare, almeno in parte, le restrizioni statunitensi.

Energia e equilibri internazionali

La consegna di petrolio si inserisce in un contesto di crescente competizione geopolitica, in cui le rotte energetiche diventano strumenti di influenza strategica. Per Cuba, alle prese con difficoltà economiche e carenze energetiche, il carico rappresenta una risorsa cruciale. Per Russia e Stati Uniti, invece, l’episodio assume un valore simbolico e politico: una dimostrazione di presenza e di capacità di incidere sugli equilibri regionali, anche in un’area storicamente sensibile come i Caraibi.