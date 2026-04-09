Tregua in extremis Usa-Iran allo scadere dell'ultimatum lanciato da Trump Israele sfida l'accordo e devasta il Libano.

Tregua in extremis Usa-Iran allo scadere dell'ultimatum lanciato da Trump, ma Israele sfida l'accordo e devasta il Libano.

Il cessate il fuoco di due settimane annunciato nella notte dal tycoon grazie alla mediazione del Pakistan fa crollare i prezzi di petrolio e gas ma non ferma Netanyahu che lancia l'operazione 'oscurità eterna' contro Hezbollah. Centinaia di morti e feriti - scrive l'Ansa - nell'ondata di raid a Beirut e in altre parti del Paese. Ira di Teheran: 'Si fermino o salta tutto'.

Trump minimizza: 'Solo scaramucce, è tutto ok. Il Libano non era incluso nell'accordo'. L'Onu condanna gli attacchi israeliani.

Un convoglio di mezzi italiani della missione Unifil in Libano bersaglio dei colpi di avvertimento dell'esercito israeliano: danni ad un mezzo, un Lince, ma nessun ferito. Ferma la condanna dell'Italia col ministro Tajani che convoca l'ambasciatore israeliano per avere 'chiarimenti'.

Passano le prime navi a Hormuz, ma la situazione resta confusa. Le Borse brindano comunque all'intesa: Milano chiude a +3,7%.