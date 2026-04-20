Giappone, terremoto 7.5: scatta l’allarme tsunami Scossa al largo della costa nord-orientale, onde fino a tre metri

La scossa e l’allarme. Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 7.4 e 7.5 ha colpito il nord-est del Giappone nella mattinata di lunedì 20 aprile, alle 9.53 ora italiana, le 16.53 locali. L’epicentro è stato localizzato nell’oceano Pacifico, a una profondità di circa 10 chilometri. La violenza del sisma ha spinto immediatamente le autorità a diramare un’allerta tsunami, con onde previste fino a tre metri lungo diverse aree costiere. Il livello 5 della scala sismica giapponese, su un massimo di 7, indica un’intensità tale da rendere difficoltosi i movimenti e provocare danni.

Le aree a rischio

Le prefetture più esposte risultano essere Iwate, Aomori e Hokkaido, territori già abituati a convivere con il rischio sismico ma dove ogni allarme riattiva il ricordo delle grandi catastrofi del passato. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi immediatamente dalle coste e a cercare rifugio in zone sopraelevate. In queste ore, il sistema di protezione civile giapponese si è attivato con la consueta rapidità, segno di una macchina dell’emergenza tra le più rodate al mondo.

Trasporti e risposta del governo

Il terremoto ha avuto ripercussioni immediate sulla rete dei trasporti. Il servizio ferroviario ad alta velocità nella zona di Aomori è stato sospeso per consentire verifiche sulle infrastrutture, mentre altre linee sono state rallentate o fermate in via precauzionale. Il primo ministro Sanae Takaichi ha annunciato l’istituzione di una task force di emergenza, invitando i cittadini a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali. L’obiettivo è prevenire vittime e contenere i danni in una fase ancora in evoluzione.

Un Paese abituato ma vulnerabile

Il Giappone è uno dei Paesi più preparati al mondo in materia sismica, ma eventi di questa intensità restano altamente critici. La combinazione tra terremoto e rischio tsunami rappresenta uno degli scenari più temuti. Ogni scossa riapre interrogativi sulla capacità di prevedere e gestire fenomeni naturali che, nonostante la tecnologia avanzata, restano in larga parte imprevedibili. E se il sistema di allerta funziona, resta sempre il fattore tempo: pochi minuti per mettersi in salvo possono fare la differenza tra la sicurezza e la tragedia.

Attesa per gli sviluppi

Le prossime ore saranno decisive per valutare l’impatto reale del sisma e l’eventuale arrivo delle onde. Le autorità continuano a monitorare la situazione in tempo reale, mentre la popolazione resta in stato di allerta.