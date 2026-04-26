Spari alla cena dei corrispondenti, Trump illeso Paura al gala di Washington: fermato un uomo armato, un agente salvo grazie al giubbotto

La cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca si è trasformata in pochi secondi in un’emergenza di sicurezza nazionale. Gli spari sono stati uditi all’esterno della sala da ballo del Washington Hilton, dove si trovavano Donald Trump, la first lady Melania Trump, il vicepresidente JD Vance e diversi membri dell’amministrazione. Il presidente è rimasto illeso ed è stato evacuato dal Secret Service.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo armato avrebbe tentato di superare l’area dei controlli prima di essere bloccato dagli agenti. Le autorità lo hanno identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, residente in California. Sarebbe stato armato con più armi e coltelli. Un agente è stato colpito, ma il giubbotto antiproiettile ha evitato conseguenze gravi.

Il racconto di Trump

Trump ha parlato di una serata “diversa da come pensavamo”, elogiando i servizi di sicurezza e spiegando che l’assalitore non era riuscito ad avvicinarsi alla sala. Il movente resta da chiarire. L’FBI, il Secret Service e la polizia di Washington stanno esaminando armi, bossoli e testimonianze.

L’indagine

La cena è stata annullata e sarà riprogrammata. La procuratrice federale Jeanine Pirro ha annunciato prime accuse legate all’uso di armi e all’aggressione a un agente, mentre gli investigatori non indicano al momento la presenza di complici.