Attentato a Trump, ecco chi è Cole Tomas Allen Il sospettato è un ingegnere californiano di 31 anni: «Ha agito da solo»

Si chiama Cole Tomas Allen, ha 31 anni ed è originario di Torrance, in California. È lui, secondo le autorità statunitensi, l’uomo che ha tentato di aprire il fuoco durante una cena legata ai corrispondenti della Casa Bianca a Washington La sua identificazione è stata confermata da fonti delle forze dell’ordine citate dai media americani. Allen sarebbe un ingegnere meccanico, laureato al prestigioso California Institute of Technology, e in passato avrebbe avuto anche esperienze nel mondo dell’insegnamento.

La dinamica dell’attacco

L’episodio si è verificato nei pressi del Washington Hilton, sede dell’evento. Secondo le immagini diffuse, un uomo ha tentato di superare i controlli di sicurezza prima di essere fermato dagli agenti. Il presidente Donald Trump ha parlato di una “persona malata”, sottolineando che il sospettato era armato con pistole e coltelli. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente, impedendo conseguenze più gravi. Durante l’azione, un agente è stato colpito a distanza ravvicinata, ma il giubbotto antiproiettile ha evitato il peggio.

Le indagini e l’ipotesi del lupo solitario

Secondo la sindaca di Washington, Muriel Bowser, non ci sarebbero al momento elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone. “Ha agito da solo”, ha dichiarato, confermando l’ipotesi di un attacco isolato. Anche il procuratore federale Jeanine Pirro ha annunciato che Allen è stato incriminato per reati legati alle armi da fuoco e aggressione. Le autorità stanno ora ricostruendo il profilo dell’uomo e le possibili motivazioni del gesto, mentre proseguono le verifiche sul suo passato e sui suoi contatti.

Sicurezza sotto pressione

L’episodio riaccende il tema della sicurezza negli eventi istituzionali negli Stati Uniti, soprattutto in un clima politico già segnato da forti tensioni. Il rapido intervento degli agenti ha evitato un bilancio ben più grave, ma resta alta l’attenzione su eventuali vulnerabilità nei dispositivi di protezione delle figure pubbliche.