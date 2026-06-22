Francia, due bambini morti chiusi in auto col caldo La tragedia a Carpentras durante l’ondata di calore

Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell’auto della loro famiglia a Carpentras, nel sud della Francia, durante una violenta ondata di calore che sta interessando il Paese. Il veicolo era parcheggiato nel garage dell’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, i piccoli sarebbero rimasti chiusi nell’auto dopo il rientro della madre dalla spesa.

La procura mantiene prudenza sulle cause del decesso. La procuratrice di Carpentras, Hélène Mourges, ha spiegato che gli accertamenti sono ancora in corso, ma che l’ipotesi privilegiata è quella legata al caldo. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 13.20 e, al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato i due bambini in arresto cardiovascolare.

La madre soccorsa

La madre è stata presa in carico dai servizi di emergenza e, nelle prime ore successive alla tragedia, non era ancora stata ascoltata dagli inquirenti. Gli investigatori dovranno ricostruire con precisione la sequenza dei fatti, i tempi di permanenza dei bambini nell’abitacolo e le condizioni in cui si trovava l’auto.

Il dramma si è consumato in una fase di caldo estremo. In circostanze simili, la temperatura interna di un veicolo può salire rapidamente, anche quando l’auto non è esposta direttamente al sole. Per i bambini piccoli il rischio è ancora più alto, perché il corpo regola con maggiore difficoltà la temperatura e la disidratazione può evolvere in tempi molto brevi.

La Francia nella morsa della canicola

La tragedia di Carpentras arriva mentre la Francia affronta una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. Ampie aree del Paese sono state poste in vigilanza per canicola, con temperature molto elevate anche nelle ore notturne e un forte impatto sui servizi sanitari, sulle scuole e sui trasporti.

Il ricordo corre all’agosto del 2003, quando una lunga ondata di caldo provocò migliaia di vittime in Francia, soprattutto tra anziani e persone fragili. Oggi, però, l’allarme riguarda anche i minori, perché bastano pochi minuti di disattenzione per trasformare un abitacolo chiuso in una trappola.

Accertamenti in corso

Le autorità francesi attendono ora gli esiti degli esami medico-legali per stabilire ufficialmente le cause della morte. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile definire il quadro giudiziario e valutare eventuali responsabilità.

Intanto la vicenda riporta al centro un messaggio di prevenzione semplice e decisivo: nessun bambino deve essere lasciato solo in auto, nemmeno per pochi minuti. Con temperature estreme, il margine tra l’emergenza e la tragedia può ridursi drasticamente.