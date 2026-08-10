Terremoto in Colombia, forte scossa di magnitudo 7.4: danni e feriti Ci sarebbero anche bambini tra le persone intrappolate sotto le macerie dell'ospedale universitario

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Colombia nella mattinata di lunedì 10 agosto, facendo scattare evacuazioni e controlli in numerose città del Paese. Il Servicio Geológico Colombiano ha indicato una magnitudo di 7.4, con epicentro nell'area di San José del Palmar, nel dipartimento occidentale del Chocó. Le prime informazioni parlano di persone ferite e di danni agli edifici, mentre le squadre di emergenza stanno verificando la situazione nelle zone più vicine all'epicentro.

Le rilevazioni diffuse nelle prime ore non sono però del tutto uniformi. L'EMSC, Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, ha indicato una magnitudo di 6.8 e una profondità di circa 115 chilometri. Le stime possono essere riviste nelle ore successive a un terremoto importante, quando le diverse reti sismiche elaborano una quantità maggiore di dati.

Danni nell'ovest della Colombia

Le conseguenze più significative vengono segnalate nella parte occidentale del Paese. Nel Chocó le autorità locali hanno riferito di feriti e danni strutturali. La governatrice Nubia Córdoba ha confermato che sono in corso verifiche per stabilire l'estensione delle conseguenze del sisma.

Segnalazioni di danni sono arrivate anche da Cali, Manizales e Pereira. In alcune zone sono stati riferiti distacchi di parti di edifici e danneggiamenti alle strutture, mentre cittadini e lavoratori hanno lasciato precauzionalmente abitazioni e uffici. Le informazioni restano in aggiornamento e il bilancio potrebbe cambiare con il procedere delle verifiche.

La scossa avvertita fino a Bogotá

Il terremoto è stato percepito su un'area molto vasta. La scossa è stata chiaramente avvertita anche a Bogotá, a centinaia di chilometri dall'epicentro, dove numerose persone sono uscite dagli edifici. Il movimento tellurico è stato percepito inoltre oltre i confini colombiani, in particolare in Ecuador e Panama.

La profondità dell'evento ha contribuito alla propagazione delle onde sismiche su una regione particolarmente estesa. Le autorità hanno avviato controlli sulle infrastrutture e sugli edifici nelle località maggiormente interessate, mentre resta alta l'attenzione per eventuali repliche.

Le verifiche nelle aree colpite

Protezione civile, amministrazioni locali e servizi di emergenza stanno raccogliendo le segnalazioni provenienti soprattutto dai dipartimenti occidentali. La priorità è verificare la stabilità degli edifici danneggiati e accertare il numero delle persone rimaste ferite.

Nelle prime ore successive a un terremoto di questa intensità magnitudo, profondità e localizzazione possono essere corrette dai diversi istituti sismologici. Per questo, al momento, resta una differenza tra la stima di magnitudo 7.4 comunicata in Colombia e quella di 6.8 attribuita all'EMSC.