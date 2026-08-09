Joe Biden, Hunter: «Il cancro si è diffuso, è molto doloroso» Il figlio dell'ex presidente Usa alla Bbc: «È davvero dura e molto triste da vedere»

Il tumore che ha colpito Joe Biden si è ulteriormente diffuso e sta provocando all'ex presidente degli Stati Uniti forti dolori. A raccontare l'aggravarsi delle sue condizioni è il figlio Hunter Biden, che in un'intervista alla Bbc ha parlato apertamente della malattia del padre e dell'impatto che sta avendo sulla famiglia. Le sue dichiarazioni segnano uno degli aggiornamenti più delicati sulle condizioni dell'ex inquilino della Casa Bianca, oggi 83enne.

«È molto doloroso e debilitante»

«Il cancro si è diffuso, ha metastatizzato nelle ossa e oltre. È molto doloroso ed è debilitante sotto molti aspetti», ha spiegato Hunter Biden. Il figlio dell'ex presidente si è commosso parlando delle sofferenze del padre e della difficoltà di assistere alla progressione della malattia.

«È davvero, davvero dura ed è davvero triste da vedere», ha aggiunto. Hunter ha poi rivolto al padre parole profondamente personali: «Qualunque cosa pensiate della sua politica o delle decisioni che ha preso, posso dirvi questo: è il miglior padre, il miglior marito, il miglior nonno di cui io abbia mai letto, che abbia sentito nominare o persino visto in un film».

La diagnosi arrivata nel 2025

La diagnosi di Joe Biden era stata resa pubblica nel maggio 2025. Gli esami avevano individuato una forma aggressiva di tumore alla prostata, con un punteggio Gleason 9 e metastasi ossee già presenti al momento dell'annuncio. L'ex presidente aveva successivamente iniziato un percorso terapeutico comprendente radioterapia e trattamento ormonale.

Ancora a metà luglio Biden aveva fornito personalmente un aggiornamento improntato all'ottimismo. Annunciando l'uscita delle sue memorie, aveva spiegato di essere sottoposto alle cure e che il trattamento stava andando «davvero bene». Le nuove parole di Hunter descrivono però con maggiore nettezza il peso fisico della malattia e il dolore affrontato dall'ex presidente.

Biden resta presente sulla scena pubblica

Nonostante la malattia, Joe Biden non si è completamente ritirato dalla vita pubblica. Negli ultimi mesi ha continuato a intervenire su alcuni temi politici e istituzionali e a partecipare a eventi, mentre prepara la pubblicazione del libro dedicato agli anni trascorsi alla Casa Bianca.

Il racconto di Hunter Biden porta però l'attenzione lontano dalla politica e dentro la dimensione familiare. È il ritratto di un padre anziano alle prese con una malattia avanzata e di una famiglia che ne osserva da vicino gli effetti. Una testimonianza che arriva dopo mesi nei quali gli aggiornamenti pubblici sulle cure erano rimasti relativamente rassicuranti.