Odessa sotto attacco, sei feriti. Colpiti edifici e infrastrutture Raid russo nella notte sulla città ucraina. Attacco di droni anche su Belgorod: 13 feriti

Un nuovo attacco russo ha colpito nella notte Odessa, la grande città portuale affacciata sul Mar Nero. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, almeno sei persone sono rimaste ferite e sono stati danneggiati edifici residenziali e infrastrutture. In diverse zone della città sono state segnalate interruzioni dell'energia elettrica.

Le informazioni sono ancora in aggiornamento. Il raid conferma però la pressione esercitata da Mosca sulle città e sulle infrastrutture ucraine, mentre Kiev continua parallelamente a portare i propri attacchi in profondità sul territorio russo.

La notte di Odessa

L'attacco ha interessato edifici della città e infrastrutture, con squadre di emergenza impegnate nelle aree raggiunte dai bombardamenti. Il bilancio iniziale parla di almeno sei persone ferite.

Odessa rimane uno dei punti strategici della guerra. Il suo porto e la posizione sul Mar Nero attribuiscono alla città un peso che va oltre il fronte militare, coinvolgendo le rotte commerciali e le esportazioni ucraine. La regione è stata ripetutamente interessata da attacchi russi contro infrastrutture portuali, energetiche e logistiche.

La nuova offensiva arriva mentre resta alta la tensione anche sul Mar Nero. Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha chiesto a Russia e Ucraina di fermare gli attacchi contro le navi nell'area, nel tentativo di evitare un'ulteriore escalation sulle rotte marittime.

Droni ucraini su Belgorod

La guerra continua contemporaneamente oltre il confine russo. A Belgorod, città della Russia non lontana dall'Ucraina, un attacco condotto con droni ucraini avrebbe provocato tredici feriti. Sono stati segnalati danni a condomini e ad altri edifici.

La capacità di Kiev di colpire obiettivi sul territorio russo è diventata negli ultimi mesi una componente sempre più importante della strategia ucraina. Alle operazioni nelle regioni di confine si sono affiancati raid contro strutture logistiche, industriali ed energetiche situate molto più lontano dal fronte.

Il confronto si sviluppa così su una profondità geografica crescente: mentre la Russia continua a utilizzare missili e droni contro le città ucraine, Kiev punta a rendere più costoso per Mosca sostenere lo sforzo bellico.

Zelensky e l'operazione dei 40 giorni

In questo quadro si inseriscono le dichiarazioni del presidente Volodymyr Zelensky, che ha detto di essere «soddisfatto» dei risultati ottenuti attraverso un'operazione durata 40 giorni e concepita per aumentare la pressione sulla Russia e spingerla verso la fine della guerra.

L'operazione era stata annunciata a fine giugno e affidata al servizio di sicurezza ucraino. La strategia ha puntato in particolare sulle vulnerabilità russe e sulla capacità di colpire strutture che sostengono la macchina militare e logistica di Mosca. Zelensky ha lasciato intendere che la pressione potrebbe proseguire, sostenendo che l'Ucraina conosce ormai diversi punti deboli dell'avversario.

L'obiettivo politico dichiarato da Kiev rimane quello di trasformare la pressione militare in uno strumento per costringere il Cremlino a modificare la propria posizione sulla guerra. Gli attacchi delle ultime ore mostrano però quanto il conflitto continui a svilupparsi contemporaneamente sul fronte, nelle retrovie e nelle città dei due Paesi.