Usa, sparatoria con agenti Ice nel Maine: una persona uccisa La morte a Biddeford durante un’operazione federale. Attese indagini dell’Fbi

Una persona è stata uccisa durante una sparatoria che ha coinvolto agenti dell’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale statunitense responsabile dei controlli sull’immigrazione. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 13 luglio a Biddeford, città del Maine situata a sud di Portland.

A confermare la morte è stato Ryan Fecteau, presidente della Camera dei rappresentanti del Maine e deputato democratico eletto proprio nella zona. Le autorità non hanno ancora comunicato l’identità, la nazionalità o l’età della vittima. Non è stato chiarito neppure chi abbia aperto il fuoco e quali circostanze abbiano preceduto gli spari.

L’area isolata dalla polizia

La sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi di Pool Street. La Polizia di Stato ha chiuso alcune strade mentre gli investigatori raccoglievano testimonianze ed elementi utili alla ricostruzione. La polizia locale ha parlato genericamente di un incidente con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, precisando che non risultano minacce per la popolazione.

«Una persona è stata uccisa. L’Ice era coinvolta», ha scritto Fecteau, spiegando che sul posto stavano operando la Maine State Police e il Dipartimento della Pubblica sicurezza. Il presidente della Camera locale ha aggiunto di attendersi l’intervento dell’Fbi, competente nelle indagini che riguardano agenti federali.

L’Ice, nelle prime ore successive all’accaduto, non aveva diffuso una ricostruzione ufficiale. Resta quindi da stabilire se la vittima fosse destinataria dell’operazione, se fosse armata e se a sparare sia stato uno degli agenti federali coinvolti.

La richiesta di chiarezza

L’organizzazione per i diritti degli immigrati Project Relief ha riferito che la vittima sarebbe una persona giovane e ha annunciato di essere in contatto con la famiglia. Il gruppo ha chiesto giustizia e un’indagine trasparente, invitando la comunità locale a sostenere i familiari.

Le reazioni politiche sono arrivate mentre i dettagli erano ancora frammentari. La deputata democratica Chellie Pingree ha sollecitato accertamenti approfonditi, mentre esponenti e associazioni locali hanno chiesto che siano chiarite rapidamente le responsabilità e le regole d’ingaggio adottate durante l’operazione federale.

Il precedente di Houston

La morte di Biddeford arriva meno di una settimana dopo un’altra sparatoria che ha coinvolto l’Ice a Houston, in Texas. Il 7 luglio un agente federale ha ucciso Lorenzo Salgado Araujo, cittadino messicano di 52 anni che viveva negli Stati Uniti da oltre trent’anni e lavorava nel settore delle costruzioni.

Secondo la versione dell’agenzia, Salgado Araujo avrebbe speronato un veicolo delle forze dell’ordine e avrebbe tentato di investire un agente durante un controllo. Alcuni testimoni hanno però contestato questa ricostruzione, sostenendo che nessun agente si trovasse sulla traiettoria diretta del furgone al momento degli spari.

Il caso ha provocato manifestazioni e veglie a Houston, con la partecipazione di centinaia di persone e la richiesta di un’inchiesta indipendente. La famiglia della vittima, associazioni della comunità ispanica e diversi rappresentanti politici hanno criticato la scarsità di informazioni e l’assenza, finora, di immagini pubbliche capaci di documentare la dinamica.

La tensione sulle operazioni federali

I due episodi alimentano il confronto sull’intensificazione delle operazioni contro l’immigrazione irregolare avviata dall’amministrazione del presidente Donald Trump. Le modalità d’intervento degli agenti federali sono diventate oggetto di proteste, richieste di maggiore trasparenza e contestazioni anche da parte di comunità nelle quali una parte degli elettori e degli imprenditori aveva sostenuto il ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Nel Maine l’attenzione resta concentrata sull’inchiesta. Solo gli accertamenti balistici, le testimonianze e le eventuali registrazioni degli agenti potranno chiarire che cosa sia accaduto a Biddeford e quale ruolo abbiano avuto gli uomini dell’Ice nella morte della vittima.