Perù, cade aereo turistico per le Linee di Nazca: 13 morti, 7 italiani Il velivolo è precipitato durante un volo panoramico. Indagini sulle cause dello schianto

Un volo panoramico destinato a sorvolare uno dei siti archeologici più celebri del mondo si è trasformato in una tragedia. Un piccolo aereo della compagnia peruviana Aerodiana è precipitato poco dopo il decollo, provocando la morte di tutte le tredici persone a bordo. Il velivolo era partito dall'aeroporto di Pisco ed era diretto alle Linee di Nazca, patrimonio mondiale dell'Unesco, meta ogni anno di migliaia di turisti che scelgono il sorvolo per ammirare i celebri geoglifi tracciati nel deserto.

Sette italiani tra le vittime

Secondo le informazioni diffuse dall'agenzia di stampa peruviana Andina e rilanciate dai media locali, tra gli undici passeggeri stranieri deceduti figurano sette cittadini italiani, oltre a due turisti tedeschi e due spagnoli. Le altre due vittime sono i membri peruviani dell'equipaggio. La conferma ufficiale dell'identità dei cittadini italiani è attesa dalle autorità consolari e dalla Farnesina, impegnata nelle verifiche con le autorità peruviane.

L'incidente e i soccorsi

L'aereo, un Cessna Grand Caravan immatricolato OB-2001, avrebbe perso i contatti con la torre di controllo pochi minuti dopo il decollo. Lo schianto è avvenuto in un'area desertica nei pressi di Nazca. I filmati diffusi dalle televisioni locali mostrano il relitto in fiamme e il successivo intervento delle squadre di emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sviluppatosi dopo l'impatto non ha lasciato possibilità di sopravvivenza agli occupanti.

Indagini sulle cause

Le cause dell'incidente restano al momento sconosciute. Gli investigatori della Direzione generale dell'aviazione civile del Perù sono attesi sul luogo dello schianto per i rilievi tecnici e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Le autorità hanno disposto il trasferimento delle salme all'obitorio di Ica, dove saranno effettuati gli accertamenti medico-legali e le procedure di identificazione.