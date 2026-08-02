Sparatoria a Twin Falls: tre morti e due feriti vicino a un ristorante Caccia al responsabile dopo la sparatoria nell'area commerciale della città dell'Idaho.

La violenza è esplosa nel pomeriggio del 1° agosto (ora locale) in una delle aree commerciali più frequentate di Twin Falls, nello Stato americano dell'Idaho, nei pressi di un ristorante In-N-Out Burger. Secondo le informazioni confermate dal portavoce della città, Josh Palmer, almeno tre persone hanno perso la vita mentre altre due sono rimaste ferite.

L'operazione delle forze dell'ordine

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti del Twin Falls Police Department, la Idaho State Police, i vigili del fuoco e i soccorritori. Il procuratore generale dell'Idaho, Raúl Labrador, ha dichiarato sui social che le squadre di emergenza sono impegnate a mettere in sicurezza la zona mentre prosegue la ricerca del responsabile.

Le autorità hanno invitato residenti e visitatori a evitare l'intera area interessata. Per consentire le operazioni sono state chiuse diverse strade, compreso il Perrine Bridge, il principale collegamento che attraversa il canyon dello Snake River, provocando forti disagi alla circolazione.

Indagini ancora in corso

Le circostanze dell'attacco restano da chiarire. Le autorità non hanno ancora diffuso informazioni sul movente né sull'identità delle vittime. Anche la dinamica è oggetto di accertamenti, mentre gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle numerose persone presenti nella zona al momento della sparatoria.

L'episodio si è verificato in un'area ricca di negozi, hotel e ristoranti, particolarmente frequentata durante il fine settimana. Le forze dell'ordine hanno ribadito che ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena l'attività investigativa consentirà di chiarire con precisione quanto accaduto.