Esplosioni a Dubai, difese aeree attivate per una minaccia missilistica Allerta negli Emirati, la popolazione invitata a restare al sicuro e seguire i canali ufficiali

Dubai torna a vivere ore di allarme. Diverse esplosioni sono state udite nella città degli Emirati Arabi Uniti mentre i sistemi di difesa aerea del Paese entravano in azione in risposta a una minaccia missilistica. L'attivazione è stata confermata dalle autorità emiratine, che hanno immediatamente diffuso indicazioni di sicurezza alla popolazione.

L'allerta delle autorità

La National Emergency Crisis and Disaster Management Authority, l'organismo federale che coordina la gestione delle emergenze negli Emirati, ha invitato residenti e visitatori a rimanere in un luogo sicuro e a seguire esclusivamente gli avvisi diffusi attraverso i canali ufficiali. Il messaggio ha confermato che i sistemi di difesa aerea stavano rispondendo a una minaccia missilistica.

Le detonazioni avvertite in città risultano compatibili con l'attività dei sistemi di intercettazione, già impiegati in altre fasi della crisi regionale. Nelle prime comunicazioni disponibili non è stata indicata l'origine del vettore né sono stati segnalati nell'immediato eventuali danni o vittime. Per questo resta fondamentale distinguere quanto confermato dalle autorità dalle informazioni ancora in fase di verifica.

La tensione torna a salire nel Golfo

L'allarme arriva in una giornata particolarmente delicata per l'intera regione. Il cessate il fuoco temporaneo tra Stati Uniti e Iran è scaduto senza un'intesa politica definitiva e le prospettive di nuovi colloqui si sono nuovamente allontanate. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che al momento non sono previsti negoziati con Teheran, mentre un alto funzionario iraniano ha parlato del passaggio del Paese a una postura militare «pienamente offensiva».

La crisi continua inoltre a concentrarsi attorno allo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Il traffico navale si è fortemente ridotto dopo una serie di attacchi alle navi e il confronto tra Washington e Teheran resta aperto anche sulle condizioni per garantire la libera navigazione.

Dubai di nuovo sotto pressione

Per Dubai e per gli Emirati Arabi Uniti l'attivazione delle difese riporta in primo piano una minaccia con cui il Paese ha già dovuto confrontarsi più volte dall'inizio del conflitto regionale. Nei mesi scorsi missili e droni diretti verso il territorio emiratino hanno provocato ripetuti allarmi, intercettazioni e temporanee ripercussioni anche sui collegamenti aerei e sulle attività economiche.

Nelle prossime ore saranno decisivi i comunicati del governo emiratino e degli organismi di sicurezza per chiarire la provenienza della minaccia, l'esito delle operazioni di intercettazione e l'eventuale caduta di frammenti. Fino a nuove indicazioni ufficiali, le autorità continuano a chiedere alla popolazione di restare in luoghi protetti e di non affidarsi a notizie non verificate.