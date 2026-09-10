11 settembre 2001, le Torri e i 102 minuti che cambiarono il mondo Dalla prima collisione contro la Torre Nord al collasso del World Trade Center

La mattina dell'11 settembre 2001 a New York il cielo era limpido. Una di quelle giornate di fine estate in cui Manhattan sembra disegnata con una precisione quasi irreale contro l'azzurro. Migliaia di persone stavano raggiungendo gli uffici, le scuole aprivano, i treni scaricavano pendolari, i taxi attraversavano le avenue. Nel quartiere finanziario, le Torri Gemelle del World Trade Center erano già entrate nella routine della città: due giganti di 110 piani, visibili da chilometri di distanza, diventati negli anni uno dei simboli più riconoscibili degli Stati Uniti.

Alle 8:46 e 40 secondi, quella normalità finì

Il volo American Airlines 11, un Boeing 767 decollato da Boston e diretto a Los Angeles, si schiantò contro la Torre Nord, tra il 93° e il 99° piano. In pochi istanti l'impatto squarciò la facciata, danneggiò gravemente la struttura e proiettò carburante all'interno dell'edificio. Tutti e tre i vani scala che attraversavano la zona dell'impatto divennero impraticabili. Centinaia di persone morirono immediatamente; altre rimasero intrappolate ai piani superiori senza una via di fuga. All'inizio, anche davanti alle immagini che arrivavano in diretta, molti pensarono a un incidente. Diciassette minuti dopo nessuno poté più farlo.

Quando il mondo comprese che era un attacco

Alle 9:03, davanti alle telecamere che ormai inquadravano la Torre Nord in fiamme, il volo United Airlines 175 apparve nel cielo sopra Manhattan e penetrò nella Torre Sud, tra il 77° e l'85° piano. Il secondo impatto venne visto in diretta da milioni di persone. In quel momento cambiò la percezione di ciò che stava accadendo. Non c'era stato un errore di rotta, né un'avaria. Gli Stati Uniti erano sotto attacco. I due aerei facevano parte di un piano coordinato organizzato da al-Qaeda. Diciannove terroristi avevano sequestrato quattro voli di linea quella mattina. Due erano stati indirizzati verso il World Trade Center; un terzo avrebbe colpito il Pentagono alle 9:37. Il quarto, United Airlines 93, sarebbe precipitato alle 10:03 nei pressi di Shanksville, in Pennsylvania, dopo la reazione dei passeggeri e dell'equipaggio.

Ma a New York, in quei minuti, non esisteva ancora una visione complessiva dell'attacco. Esistevano soltanto due grattacieli in fiamme e decine di migliaia di persone che cercavano di uscire.

Dentro le Torri

La storia dell'11 settembre non è soltanto quella delle immagini osservate dall'esterno.

Dentro il World Trade Center cominciò una gigantesca evacuazione. Dai piani inferiori migliaia di impiegati scesero attraverso le scale mentre, nella direzione opposta, salivano vigili del fuoco, agenti di polizia e soccorritori caricati di attrezzature.

Era una delle contraddizioni più drammatiche di quella mattina: mentre tutti cercavano di allontanarsi dal pericolo, centinaia di uomini e donne correvano deliberatamente verso di esso. La situazione nelle due torri era però differente.

Nella Torre Nord l'aereo aveva distrutto tutte le vie di fuga nella zona dell'impatto. Chi si trovava al di sopra del 91° piano rimase sostanzialmente isolato. Nella Torre Sud, invece, almeno una delle scale rimase inizialmente praticabile attraverso la zona colpita. Alcune persone riuscirono così a scendere anche dai piani superiori all'impatto. La Commissione sull'11 settembre ha ricostruito come, nonostante il caos, migliaia di persone riuscirono a evacuare grazie alle scale, al personale degli edifici e ai soccorritori.

Le comunicazioni erano difficili. I sistemi radio delle diverse forze di emergenza non sempre dialogavano efficacemente fra loro. Le informazioni disponibili ai comandanti sul terreno erano frammentarie e cambiavano continuamente. Nessuno, soprattutto nei primi minuti, immaginava con certezza che edifici di quelle dimensioni potessero collassare completamente.

Poi arrivarono le 9:59. La Torre Sud crolla per prima. Era stata colpita per seconda. Crollò per prima.

Dopo 56 minuti di incendi, la Torre Sud cominciò a deformarsi nella zona dell'impatto. Alle 9:59 la parte superiore dell'edificio iniziò a muoversi e, nel giro di pochi secondi, l'intera torre precipitò verso il basso. Una gigantesca massa di acciaio, cemento, vetro, arredi e materiali da costruzione si trasformò in una nube che attraversò le strade di Lower Manhattan.

La luce scomparve

Persone che pochi secondi prima osservavano il World Trade Center correndo verso nord si ritrovarono avvolte da una coltre di polvere. Auto, negozi, strade e palazzi vennero ricoperti da uno strato grigio. Più di 800 persone tra civili e soccorritori persero la vita a causa dell'attacco alla Torre Sud. Il crollo cambiò immediatamente anche la situazione nella Torre Nord. A quel punto diventò evidente che anche il secondo grattacielo poteva essere perduto. Gli uomini dei vigili del fuoco ancora all'interno ricevettero l'ordine di evacuare, ma non tutti poterono sentirlo. Alcuni continuarono ad assistere persone ferite o con difficoltà motorie durante la discesa. Alle 10:28 e 25 secondi, dopo essere rimasta in piedi per circa 102 minuti dall'impatto, anche la Torre Nord crollò. In meno di due ore, le due costruzioni che per quasi trent'anni avevano dominato lo skyline di Manhattan erano scomparse.

Perché le Torri Gemelle crollarono

Il collasso del World Trade Center sarebbe diventato negli anni successivi uno degli eventi strutturali più studiati della storia. L'indagine tecnica del National Institute of Standards and Technology (NIST) ha ricostruito una concatenazione di eventi. L'impatto degli aerei provocò innanzitutto gravi danni alle colonne portanti delle torri. Ma gli edifici non cedettero immediatamente: le parti della struttura rimaste integre riuscirono temporaneamente a redistribuire i carichi. Un secondo elemento risultò decisivo.

Durante gli impatti venne staccata da vaste porzioni della struttura la protezione antincendio che rivestiva gli elementi in acciaio. Il carburante degli aerei innescò contemporaneamente incendi su numerosi piani. Il punto fondamentale è che l'acciaio non doveva fondere perché gli edifici perdessero la propria capacità strutturale.

Le temperature degli incendi indebolirono progressivamente travi e colonne. Secondo la ricostruzione del NIST, i solai riscaldati cominciarono a deformarsi e a incurvarsi, esercitando una trazione sulle colonne perimetrali. Queste ultime finirono per piegarsi verso l'interno fino al punto in cui la struttura non riuscì più a sostenere i piani sovrastanti. Una volta iniziato il cedimento della parte superiore, l'enorme energia liberata dalla massa in movimento rese inevitabile la progressione del collasso verso il basso.

La Torre Sud, pur essendo stata colpita dopo la Torre Nord, aveva subito una combinazione differente di danni strutturali e incendi e cedette molto prima: 56 minuti contro 102. Le conclusioni scientifiche raggiunte negli anni successivi avrebbero portato anche a modifiche nelle normative americane sulla sicurezza degli edifici, sulle evacuazioni, sulla resistenza al fuoco e sulla progettazione dei grattacieli.

Ground Zero

Quando anche la Torre Nord scomparve, il cuore del World Trade Center era diventato un'immensa distesa di macerie. Presto tutto il mondo avrebbe imparato un nuovo nome: Ground Zero. Tra i resti delle torri iniziarono quasi immediatamente le operazioni di ricerca e soccorso. Vigili del fuoco, poliziotti, medici, operai, volontari e squadre specializzate lavorarono per giorni e poi per settimane nella speranza di trovare sopravvissuti e recuperare le vittime.

Il bilancio dell'intera giornata fu di 2.977 vittime, senza contare i 19 terroristi: 2.753 a New York, 184 al Pentagono e 40 a bordo del volo 93. Le persone uccise provenivano da circa 90 Paesi. Tra loro vi erano centinaia di soccorritori. Il solo Fire Department of New York perse 343 uomini. Dietro quei numeri c'erano uffici interi che non sarebbero più tornati al lavoro, famiglie che aspettavano telefonate che non sarebbero mai arrivate, vigili del fuoco entrati nelle torri mentre migliaia di persone ne uscivano.

E c'erano oggetti rimasti a testimoniare una mattina improvvisamente interrotta: documenti, fotografie, scarpe, caschi, automobili abbandonate, fogli provenienti dagli uffici dispersi per le strade di Manhattan.

La polvere che rimase

Il crollo terminò in pochi secondi. Le sue conseguenze no. La nube generata dalla distruzione degli edifici conteneva una miscela di polveri, materiali da costruzione, fibre, vetro, prodotti della combustione e altre sostanze pericolose. Per mesi, soccorritori, lavoratori e abitanti di Lower Manhattan continuarono a essere esposti alle conseguenze ambientali dell'attacco. Il World Trade Center Health Program dei Centers for Disease Control and Prevention stima che circa 400.000 persone siano state esposte a contaminanti, rischi fisici e condizioni traumatiche legate all'11 settembre e alle successive attività di soccorso e recupero. Negli anni sono state documentate patologie respiratorie, tumori, disturbi cardiovascolari e conseguenze psicologiche tra soccorritori e sopravvissuti. Nel 2026 il programma sanitario federale dedicato alle conseguenze dell'11 settembre assiste ormai quasi 150.000 persone. Per questo il numero delle 2.977 vittime racconta soltanto una parte dell'eredità umana di quel giorno.

L'11 settembre continua, ancora oggi, nella vita di chi respirò quella polvere.

Le Torri prima delle Torri

Il World Trade Center non era un luogo sconosciuto al terrorismo. Il 26 febbraio 1993 un'autobomba era esplosa nel parcheggio sotterraneo del complesso. L'attentato aveva provocato sei morti e circa mille feriti e aveva evidenziato importanti problemi nei sistemi di evacuazione e comunicazione. Dopo quell'attacco erano state introdotte diverse misure di sicurezza e procedure di emergenza che otto anni più tardi contribuirono a salvare vite. Ma nulla era stato progettato pensando alla possibilità che grandi aerei di linea, carichi di carburante, venissero utilizzati deliberatamente come armi contro entrambi i grattacieli. L'11 settembre dimostrò che la minaccia era cambiata. E con essa sarebbe cambiato il mondo.

Dopo l'11 settembre

Le conseguenze politiche furono immediate. Washington identificò al-Qaeda come responsabile degli attentati e il suo leader, Osama bin Laden, come principale artefice dell'operazione. Poche settimane dopo gli Stati Uniti avviarono le operazioni militari in Afghanistan. Negli anni successivi cambiarono profondamente anche i sistemi di intelligence, i controlli aeroportuali e le politiche di sicurezza. La lotta al terrorismo divenne una priorità assoluta della politica americana. Il Congresso approvò il Patriot Act e nacquero nuove strutture di coordinamento per la sicurezza nazionale.

Gli effetti andarono molto oltre gli Stati Uniti

Guerre, alleanze internazionali, legislazioni antiterrorismo, controlli alle frontiere e persino gesti ormai considerati normali — togliersi le scarpe ai controlli aeroportuali, le limitazioni ai liquidi nei bagagli, le porte blindate delle cabine di pilotaggio — appartengono a un mondo plasmato anche da ciò che accadde quella mattina. Ma forse la trasformazione più profonda fu invisibile. L'11 settembre modificò la percezione stessa della sicurezza nelle società occidentali.

Un vuoto nello skyline

Per anni, chi arrivava a New York cercava quasi automaticamente con lo sguardo due edifici che non esistevano più. L'assenza delle Torri Gemelle divenne parte dello skyline tanto quanto lo era stata la loro presenza. Sul luogo dove sorgevano i due grattacieli sono oggi scavate le grandi vasche del National September 11 Memorial, costruite esattamente sulle impronte delle torri. Intorno all'acqua sono incisi i nomi delle vittime. Non esiste una statua capace di rappresentare ciò che accadde quella mattina.

Esiste invece un vuoto. Ed è forse proprio questo il significato più potente del memoriale: conservare fisicamente l'assenza.

102 minuti

Dalle 8:46, quando il volo American Airlines 11 entrò nella Torre Nord, alle 10:28, quando quella stessa torre scomparve, trascorsero appena 102 minuti. Un'ora e quarantadue minuti. Dentro quel tempo incredibilmente breve furono concentrate migliaia di vite, decisioni prese in pochi secondi, telefonate alle famiglie, evacuazioni, gesti di solidarietà, errori, atti di coraggio e tragedie impossibili da raccontare interamente.

Per chi vide quelle immagini in diretta, il ricordo conserva ancora una qualità particolare. Molti ricordano dove si trovavano, con chi erano, quale televisore stavano guardando nel momento in cui il secondo aereo apparve alle spalle della Torre Sud. Per chi è nato dopo, invece, l'11 settembre appartiene già alla storia. Ed è forse questa la sfida del venticinquesimo anniversario: trasformare immagini viste migliaia di volte nuovamente in persone, luoghi e storie. Perché prima di essere una data, l'11 settembre fu una mattina. Prima di diventare Ground Zero, il World Trade Center era un posto di lavoro.

Prima di diventare un simbolo, quelle 2.977 vittime erano persone che stavano andando in ufficio, prendendo un aereo, facendo colazione, telefonando a casa, iniziando semplicemente un altro giorno. Poi arrivarono le 8:46. E il mondo entrò in un'altra epoca.