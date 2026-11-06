Arrestato il padre di Meghan Markle: accuse di pedopornografia Thomas Markle fermato dagli agenti federali in Florida. Indagini anche nelle Filippine

Il padre di Meghan Markle, Thomas Markle, è stato arrestato in Florida, negli Stati Uniti, nell'ambito di un'indagine federale riguardante materiale raffigurante abusi sessuali su minori. La notizia è stata riferita dall'agenzia Associated Press, che cita fonti a conoscenza dell'operazione. L'uomo, 82 anni, ex direttore delle luci e della fotografia per produzioni televisive, è stato fermato dagli agenti federali nella zona di Tampa.

L'arresto rappresenta una svolta in una vicenda emersa pubblicamente alla fine di ottobre, quando le autorità delle Filippine avevano confermato l'apertura di un'indagine dopo il ritrovamento di materiale sospetto nell'ex abitazione dell'uomo.

Thomas Markle, da anni lontano dalla figlia, moglie del principe Harry, ha respinto le accuse, definendole false. Non risultano ancora pubblicati tutti i dettagli delle imputazioni federali e l'arresto non costituisce una dichiarazione di colpevolezza.

L'arresto in Florida dopo settimane di indagini

Secondo le informazioni diffuse dalla stampa americana, Thomas Markle è stato fermato nei pressi di Tampa, dove si trovava dopo avere lasciato le Filippine per ricevere assistenza sanitaria.

L'operazione è stata condotta da agenti federali statunitensi e riguarda presunte violazioni della normativa sul materiale contenente abusi sessuali su minori.

Le fonti citate dall'Associated Press hanno chiesto di restare anonime perché non autorizzate a fornire informazioni sull'indagine.

Nelle ore successive all'arresto sono emerse ulteriori ricostruzioni giornalistiche sull'intervento degli investigatori, ma il quadro completo delle accuse dovrà essere chiarito attraverso gli atti delle autorità giudiziarie americane.

La vicenda assume una dimensione internazionale perché gli accertamenti sono stati avviati anche nelle Filippine, dove il padre della duchessa aveva vissuto prima di trasferirsi nuovamente negli Stati Uniti.

La scoperta del materiale nell'abitazione delle Filippine

L'inchiesta era diventata pubblica il 23 ottobre, quando il Dipartimento di Giustizia delle Filippine aveva confermato verifiche su presunte immagini e video di abusi sessuali su minori rinvenuti nell'ex abitazione di Thomas Markle, nella provincia di Cebu.

A segnalare il materiale alle autorità sarebbe stato il figlio Thomas Markle Jr., fratellastro della duchessa di Sussex.

Secondo la sua ricostruzione, durante un controllo degli effetti personali del padre avrebbe scoperto immagini e video sospetti conservati tra oggetti e dispositivi elettronici.

Il materiale sarebbe stato successivamente consegnato agli investigatori filippini, che hanno avviato gli accertamenti per stabilirne la natura e la provenienza.

La Polizia nazionale filippina ha confermato l'esistenza delle verifiche e l'acquisizione di dispositivi informatici, sottoposti a esami specialistici.

Uno degli aspetti ancora da chiarire riguarda la titolarità dei file e la possibilità di attribuire all'indagato la conoscenza e la disponibilità del materiale contestato.

La presenza di contenuti illegali all'interno di un'abitazione, infatti, non dimostra automaticamente chi li abbia acquisiti o conservati.

Il coinvolgimento dell'Fbi e gli accertamenti internazionali

L'indagine ha progressivamente coinvolto anche le autorità statunitensi.

Dopo la segnalazione del figlio, l'Fbi aveva comunicato di essere a conoscenza delle accuse e di essere disponibile a collaborare con la polizia filippina.

Gli investigatori americani avevano inoltre precisato che avrebbero verificato eventuali violazioni della legge federale degli Stati Uniti.

La collaborazione è particolarmente importante perché la vicenda riguarda materiale digitale e dispositivi che potrebbero essere stati utilizzati in Paesi differenti.

Gli accertamenti informatici dovranno stabilire l'origine dei file, le eventuali modalità di acquisizione e le responsabilità personali.

Secondo ricostruzioni della stampa americana, sono stati esaminati anche oggetti riconducibili a precedenti residenze dell'uomo in altri Paesi, compreso il Messico.

Non è ancora chiaro quali elementi raccolti dagli investigatori abbiano portato direttamente al fermo del 6 novembre.

Meghan Markle: profondamente turbata dalle accuse

La vicenda aveva già provocato una reazione pubblica di Meghan Markle.

Il 23 ottobre la duchessa di Sussex aveva dichiarato di essere profondamente turbata dalle notizie sulle accuse rivolte al padre, esprimendo preoccupazione per gli eventuali bambini coinvolti.

In quella occasione aveva rivelato di essere venuta a conoscenza di segnalazioni inquietanti già nel 2018, attraverso una lettera trasmessa alla Metropolitan Police di Londra.

Secondo il racconto della duchessa, il contenuto della comunicazione era stato successivamente condiviso con lei e le era stato assicurato che le informazioni sarebbero state oggetto di verifiche.

Meghan aveva collegato a quelle preoccupazioni anche la decisione di mantenere le distanze dal padre e di impedirgli di avere contatti con i propri figli, Archie e Lilibet.

La duchessa aveva spiegato di avere agito per proteggere i bambini, auspicando che le autorità potessero accertare pienamente la verità e tutelare eventuali vittime.

Non risultano, al momento, nuove dichiarazioni ufficiali della duchessa successive all'arresto del 6 novembre.

Il caso della lettera inviata alla polizia britannica

Le dichiarazioni di Meghan Markle hanno riaperto anche una questione riguardante la gestione delle informazioni da parte delle autorità britanniche.

La Metropolitan Police ha confermato di aver ricevuto una lettera contenente accuse relative a Thomas Markle e di averla condivisa con l'ufficio dei duchi di Sussex.

La polizia britannica ha però chiarito che il contenuto non era stato trasmesso ad altre forze dell'ordine.

La circostanza ha alimentato interrogativi sulle modalità con cui le segnalazioni furono esaminate e sulla possibilità di avviare verifiche già diversi anni prima.

Non è stato tuttavia stabilito che le informazioni contenute nella lettera del 2018 coincidessero con tutti gli elementi emersi nell'inchiesta delle Filippine.

L'indagine americana rappresenta quindi uno sviluppo giudiziario distinto, che dovrà essere valutato sulla base degli elementi probatori raccolti dalle autorità competenti.

Un rapporto familiare interrotto da anni

Il rapporto tra Meghan Markle e suo padre era già diventato oggetto di grande attenzione mediatica prima del matrimonio con il principe Harry, celebrato nel maggio 2018.

Thomas Markle, che aveva lavorato per decenni nell'industria televisiva americana, non partecipò alla cerimonia nel Castello di Windsor.

Negli anni successivi i rapporti familiari si sono ulteriormente deteriorati, tra interviste, dichiarazioni pubbliche e contrasti personali.

La duchessa ha più volte difeso la propria scelta di mantenere una distanza dal genitore.

Le nuove accuse, emerse lo scorso ottobre, hanno aggiunto una dimensione giudiziaria a una vicenda familiare che per anni era stata raccontata prevalentemente attraverso il conflitto tra la duchessa e il padre.

La difesa di Thomas Markle e i prossimi sviluppi

Thomas Markle ha sempre negato di avere posseduto consapevolmente materiale raffigurante abusi sessuali su minori.

Dopo le prime notizie sull'inchiesta filippina, aveva respinto pubblicamente le contestazioni, definendole menzogne.

L'arresto del 6 novembre apre ora una nuova fase, nella quale sarà necessario chiarire quali reati siano formalmente contestati negli Stati Uniti, quali elementi siano stati acquisiti e quale rapporto esista tra il procedimento americano e quello avviato nelle Filippine.

Le autorità giudiziarie dovranno valutare la documentazione e i risultati delle analisi informatiche, mentre la difesa avrà la possibilità di contestare le accuse.

Per Meghan Markle si tratta di uno sviluppo particolarmente delicato, che coinvolge una persona dalla quale ha preso pubblicamente le distanze da molti anni.

Il procedimento resta nella fase iniziale. L'arresto è un fatto giudiziario rilevante, ma non modifica il principio fondamentale della presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.