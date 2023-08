Gli 80 anni di De Niro, uno dei sette Re di Hollywood Da Travis Bickle in Taxi Driver (1976) a Frank Sheeran

Il mondo del cinema celebra un'icona vivente in occasione dell'ottantesimo compleanno di Robert De Niro, un attore la cui presenza sul grande schermo è stata sinonimo di eccellenza e maestria artistica per decenni. Natoil 17 agosto 1943 a New York City, De Niro ha lasciato un'impronta indelebile nell'industria cinematografica, contribuendo a plasmare la storia del cinema e influenzando generazioni di attori e spettatori.

La sua carriera inizia negli anni '60, quando De Niro si fa notare per la sua intensa interpretazione in "Il dito nella piaga" (1968). Tuttavia, è la sua collaborazione con il regista Martin Scorsese che segna l'inizio di un sodalizio artistico leggendario. Il loro primo film insieme, "Mean Streets - Domenica in chiesa, lunedì all'inferno" (1973), rivela il talento unico di De Niro nel dar vita a personaggi complessi e sfaccettati. È con "Taxi Driver" (1976) che De Niro guadagna il suo primo Oscar come miglior attore protagonista, grazie alla sua interpretazione memorabile del tassista alienato Travis Bickle.

Il ruolo che segna la sua carriera è quello di Jake LaMotta in "Toro scatenato" (1980), per il quale De Niro sottopone il suo corpo a una trasformazione fisica impressionante, guadagnando peso per rappresentare la differente fase della carriera del pugile. L'attenzione maniacale ai dettagli e l'immersione nei suoi personaggi diventano un tratto distintivo della sua carriera.

Gli anni '80 e '90 lo vedono protagonista in una serie di film indimenticabili, tra cui "Quei bravi ragazzi" (1990), "Cape Fear - Il promontorio della paura" (1991) e "Casinò" (1995), dimostrando una versatilità straordinaria passando da ruoli drammatici a performance comiche e tutto ciò che sta nel mezzo.

Nonostante la sua straordinaria carriera sia stata segnata da numerosi ruoli iconici e premi prestigiosi, De Niro è noto anche per il suo impegno nel supportare giovani talenti e promuovere l'arte cinematografica. Fondatore del Tribeca Film Festival nel 2002, ha offerto una piattaforma per cineasti emergenti e ha contribuito a riportare il cinema a New York City dopo gli eventi dell'11 settembre 2001.

A prescindere dai riconoscimenti ufficiali, l'eredità di Robert De Niro è impressa nei cuori di milioni di spettatori che hanno ammirato la sua straordinaria capacità di trasformarsi in personaggi autentici e coinvolgenti. La sua carriera non è solo un riflesso della sua abilità come attore, ma anche della sua dedizione all'arte e alla narrazione.

In occasione del suo ottantesimo compleanno, il mondo del cinema si inchina a Robert De Niro, celebrando non solo i suoi contributi al settore, ma anche il suo impatto duraturo sull'arte cinematografica. La sua passione, la sua dedizione e la sua inimitabile abilità continueranno a ispirare attori e spettatori per le generazioni a venire.

Gli altri Re di Hollywood sono:

Denzel Washington è uno degli attori più rispettati e acclamati di Hollywood. Ha vinto due premi Oscar per il miglior attore, per Glory (1989) e Training Day (2001). È anche noto per i suoi ruoli in film come Malcolm X (1992), The Bone Collector (1999), Man on Fire (2004), American Gangster (2007), Flight (2012) e Fences (2016).

Leonardo DiCaprio è uno degli attori più popolari e di successo di Hollywood. Ha vinto un premio Oscar per il miglior attore per Revenant (2015). È anche noto per i suoi ruoli in film come Titanic (1997), Inception (2010), Shutter Island (2010), Django Unchained (2012), The Wolf of Wall Street (2013) e Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Brad Pitt è uno degli attori più famosi e di successo di Hollywood. Ha vinto un premio Oscar per il miglior attore non protagonista per Once Upon a Time in Hollywood (2019). È anche noto per i suoi ruoli in film come Fight Club (1999), Seven (1995), Troy (2004), Ocean's Eleven (2001), Inglourious Basterds (2009) e World War Z (2013).

Tom Hanks è uno degli attori più apprezzati e di successo di Hollywood. Ha vinto due premi Oscar per il miglior attore, per Philadelphia (1993) e Forrest Gump (1994). È anche noto per i suoi ruoli in film come Cast Away (2000), Saving Private Ryan (1998), The Da Vinci Code (2006), Angels & Demons (2009) e Sully (2016).

Meryl Streep è un'attrice straordinaria che ha vinto tre premi Oscar per la migliore attrice, per Kramer contro Kramer (1979), Sophie's Choice (1982) e The Iron Lady (2011). È anche nota per i suoi ruoli in film come Il Postino (1994), La Mia Africa (1985), La Traviata (1998), Mamma Mia! (2008) e Mamma Mia! Here We Go Again! (2018).

Kate Winslet è un'attrice versatile che ha vinto un premio Oscar per la migliore attrice, per The Reader (2008). È anche nota per i suoi ruoli in film come Titanic (1997), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Revolutionary Road (2008), The Dressmaker (2015) e Ammonite (2020).