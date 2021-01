USA, il 20 gennaio l'insediamento di Biden Parata di stelle a Capitol Hill

L'inauguration Day di Joe Biden e Kamala Harris mobilita lo star system: l'inno nazionale sui gradini del Capitol è stato affidato alla voce di Lady Gaga, Jennifer Lopez per l'intrattenimento musicale e in prima serata Tom Hanks in uno speciale tv di 90 minuti con Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake e Ant Clemons sono tra i momenti salienti di un 20 gennaio blindato dopo l'assalto al Congresso.

Non ci sarà il pubblico: le autorità di Washington hanno chiuso l'intero National Mall per motivi di sicurezza. Mentre Biden, che avrebbe voluto arrivare a Washington in treno come aveva fatto per decenni quando era senatore, ha dovuto rinunciare.

Non è previsto il tradizionale tour della Casa Bianca con il predecessore, Biden si impegnerà a "preservare, proteggere e difendere la Costituzione" posando la mano su una monumentale Bibbia con la croce celtica passata di generazione in generazione nella sua famiglia dal 1893. Il futuro presidente l'ha usata già sette volte da senatore e altre due da vice-presidente.