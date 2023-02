Meloni incontra Zelensky con Spagna e Polonia: "Uniti fino alla vittoria" Il premier ucraino in Consiglio Ue: "Ucraina parte dell'Unione Europea entro il 2023"

"Una pace a lungo termine in Europa sarà possibile solo quando l'Ucraina vincerà e diventerà membro dell'Unione: questo ha detto oggi uno dei leader" dell'Ue in Consiglio. "L'importante è l'unità. Questo significa che l'Unione ci deve sostenere fino alla vittoria e l'Ucraina poi farà parte dell'Unione". Lo ha detto il leader ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa.

"Forse chiediamo troppo quando vogliamo l'apertura dei negoziati d'ingresso nell'Ue quest'anno ma ne abbiamo bisogno per motivare i nostri soldati. E quando dico quest'anno intendo il 2023.



La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato Volodymyr Zelensky a Bruxelles assieme ad altri leader: nel gruppo dell'Italia ci sono Spagna, Polonia, Romania, Olanda e Svezia. L'Italia - a quanto si apprende - è nel primo gruppo.



E sull'incontro con Francia e Germania Zelensky ha dichiarato: " "Con Macron e Scholz c'è stato un incontro molto positivo, molto potente, molto positivo, non voglio annunciare dettagli in modo pubblico, ma lavoreremo al rafforzamento delle forniture militari"