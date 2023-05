Zelensky incontra Mattarella e Meloni: "A Roma importante visita per vittoria" Le dichiarazioni del presidente ucraino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ha incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul torrino del Colle, oltre al tricolore e al simbolo della Presidenza della Repubblica, anche le bandiere dell'Ucraina e dell'Unione Europea. All'arrivo di Zelensky sono stati eseguiti gli inni nazionali ucraino e italiano, poi dopo la presentazione delle rispettive delegazioni ha preso il via il colloquio tra i due capi di Stato. "Per l'Italia è un onore averla qui a Roma. Sono lieto di incontrarla nuovamente dopo il nostro incontro di oltre tre anni addietro, anche se la condizione che voi state affrontando è ben diversa. Noi siamo pienamente al vostro fianco, benvenuto presidente", ha detto Mattarella aprendo l'incontro con Zelensky. A seguire il presidente ucraino si è recato a Palazzo Chigi, dove è in corso l'incontro con il premier Giorgia Meloni. Il presidente ucraino era atterrato nell'area militare all'aeroporto di Ciampino. Ad accoglierlo il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e l'ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk. "Oggi sono a Roma. Sto per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Primo Ministro, Giorgia Meloni e il Papa. Un'importante visita in vista della vittoria dell'Ucraina", scrive Zelensky sul suo profilo Twitter. (Italpress)