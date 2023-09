Meloni: "Migranti? Donne e bambini vanno trattati a parte" E la presidente della Commissione Europea Von der Leyen: "Problema europeo: serve soluzione europea"

"Ho parlato al telefono, dopo avergli mandato una lettera, con il presidente del Consiglio europeo Michel. Sto aspettando risposta ufficiale, ma sono ottimista sul fatto che se ne discuterà. Anche perché in questi giorni ho parlato con tantissimi dei leader del Consiglio europeo e sono tutti molto sensibili a una materia che capiscono essere di rilevanza per ognuno di noi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la visita a Lampedusa con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, rispondendo a chi domandava se il tema migranti è entrato nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo.

Meloni poi ha aggiunto: "Ho sempre ritenuto che i percorsi di gestione dei migranti che arrivano dovessero essere diversi tra gli uomini soli in età lavoro e mamme e under 14. È anche oggetto dei provvedimenti che prenderemo domani in Consiglio dei ministri, l'ipotesi dell'estensione del trattenimento per rimpatrio riguarda i meno fragili, il tema di donne e minori di 14 anni va trattato a parte".

"La migrazione "è un fenomeno che deve essere gestito e possiamo farlo solo lavorando insieme, solo unendo le forze, come ho detto prima e come ha detto la presidente (Giorgia) Meloni". Ha detto poi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita nell'isola di Lampedusa dopo aver raccolto l'invito del presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. "Abbiamo un'ottima cooperazione con l'Italia ma per la prima volta all'interno dell'Ue abbiamo la possibilità di trovare la quadra del Patto sull'asilo e sulla migrazione", ha sottolineato Von der Leyen nella conferenza stampa congiunta in aeroporto, "Questo è un importante passo avanti perchè definirà le regole che riguardano la solidarietà, la responsabilità e riguarderà tutti e Ventisette gli stati membri. Quindi questo quadro legale e giuridico è molto importante". "Si può fare davvero molto essendo operativi e ho raccontato quali sono i dieci punti del piano d'azione", ha aggiunto, "L'ho fatto in maniera pubblica perchè c'è bisogno di prendersi la responsabilità sull'attuazione delle decisioni di cui parliamo. Ed è per questo che abbiamo messo a punto questo piano in dieci punti. La migrazione è un fenomeno che deve essere gestito e possiamo farlo solo lavorando insieme, solo unendo le forze, come ho detto prima e come ha detto la presidente Meloni. Solo così riusciremo a gestire la migrazione in maniera efficace e umana, questo è il nostro obiettivo".