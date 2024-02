Allarme paesi Nato: Trump apre alle aggressioni dei russi «Chi non paga l'Alleanza non ha diritto alla protezione»: se questo è un papabile presidente

Donald Trump ha dichiarato durante il fine settimana che, mentre era presidente, aveva detto agli alleati della NATO che avrebbe “ incoraggiato” la Russia a fare “qualunque diavolo vogliano” ai paesi che non avevano pagato i soldi che, secondo lui, dovevano all’alleanza militare.

La dichiarazione di Trump, fatta durante un comizio elettorale nella Carolina del Sud, sembrava presentare la NATO più come un racket di protezione che come un’alleanza. Ciò ha stupito molti in Europa , dove le nazioni hanno sviluppato capacità militari nel caso in cui il sostegno degli Stati Uniti si rivelasse inaffidabile.

Trump chiede da tempo che gli Stati Uniti lascino la NATO e mette in dubbio il sostegno americano agli alleati stranieri. I veterani della sicurezza nazionale di entrambi i partiti hanno affermato che tale pensiero fraintende il valore delle alleanze per gli Stati Uniti

Mai prima d’ora un presidente americano – anche se aspirava a riconquistare la Casa Bianca – aveva suggerito di incitare un nemico ad attaccare gli alleati americani. Se si crede alle dichiarazioni di Trump, la sua potenziale rielezione quest’anno potrebbe alterare radicalmente l’ordine mondiale.

L'abbandono degli alleati della NATO potrebbe effettivamente porre fine all’ombrello di sicurezza che da tempo protegge gli amici in Europa, Asia, America Latina e Medio Oriente; potrebbe anche negare il valore degli accordi di mutua sicurezza con paesi come Giappone, Filippine, Tailandia, Argentina, Australia e Panama.