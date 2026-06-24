Usa-Iran, scontro sulle ispezioni ai siti nucleari Trump furioso e isolato: lotta politica o declino cognitivo finalmente compreso?

La partita tra Stati Uniti e Iran si sposta dal terreno militare a quello politico e diplomatico, ma resta carica di tensione. Il presidente Donald Trump sostiene che Teheran abbia accettato ispezioni internazionali nei siti nucleari, comprese le strutture danneggiate durante il conflitto. La Repubblica islamica smentisce e nega che vi sia un’intesa operativa sull’accesso degli ispettori.

Lo scontro sulle verifiche arriva mentre a Washington il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente. Il voto, 50 a 48, rappresenta un segnale politico pesante nei confronti della Casa Bianca, anche se l’effetto pratico del provvedimento resta limitato. Trump ha liquidato l’iniziativa come un voto «inopportuno e insensato», accusando i senatori di indebolire la posizione americana proprio mentre sono in corso negoziati delicati.

Il nodo delle ispezioni

Il punto più sensibile riguarda il futuro del programma nucleare iraniano. Trump afferma che l’Iran avrebbe accettato controlli di livello massimo e senza scadenza, una formula presentata dalla Casa Bianca come garanzia di trasparenza dopo settimane di guerra e trattative. Da Teheran, però, la lettura è opposta: non ci sarebbero né colloqui formali avviati sul nucleare né inviti agli ispettori dell’Aiea a rientrare nei siti.

L’agenzia internazionale per l’energia atomica resta al centro della verifica. Il suo ruolo è decisivo per stabilire cosa sia rimasto degli impianti, dove si trovi il materiale arricchito e quali margini vi siano per un’intesa stabile. Proprio su questo terreno si misura la distanza tra propaganda interna, diplomazia e sicurezza internazionale.

Il Senato sfida la Casa Bianca

Il voto del Senato apre un fronte interno per Trump. La risoluzione chiede di impedire nuove azioni militari contro l’Iran senza autorizzazione del Congresso, salvo il caso di minacce imminenti contro gli Stati Uniti. A sostenerla sono stati i democratici e quattro repubblicani, segno di un disagio che attraversa anche il partito del presidente.

La misura ha soprattutto valore politico, ma pesa perché arriva dopo mesi di tensioni e dopo la richiesta di nuovi fondi militari per sostenere le operazioni. Per i promotori, il voto riafferma il principio costituzionale secondo cui la guerra non può essere decisa solo dalla Casa Bianca. Per i contrari, invece, il provvedimento rischia di interferire con una fase negoziale fragile e di offrire a Teheran un’immagine di divisione americana.

Una tregua ancora fragile

La crisi resta appesa a un equilibrio instabile. Da una parte Washington rivendica di aver imposto condizioni severe sul nucleare e mantiene alta la pressione militare nello Stretto di Hormuz. Dall’altra Teheran prova a evitare l’immagine di una resa, respingendo pubblicamente l’idea di controlli dettati dagli Stati Uniti.

Il problema è che entrambe le parti parlano anche ai rispettivi pubblici interni. Trump deve dimostrare di aver ottenuto un risultato concreto dopo il conflitto. La leadership iraniana deve evitare che le ispezioni vengano percepite come una concessione sotto minaccia. In mezzo restano l’Aiea, i partner regionali e il rischio che un incidente militare o una dichiarazione mal calibrata riaprano la crisi.

Il voto del Senato non chiude il dossier, ma segnala che la guerra con l’Iran non è più soltanto una questione di politica estera. È diventata anche una battaglia istituzionale americana sui limiti del potere presidenziale. E mentre le capitali discutono di ispezioni, fondi e autorizzazioni, il vero banco di prova resta uno solo: capire se gli ispettori potranno davvero entrare nei siti nucleari iraniani.