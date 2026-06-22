Burnham, il Re del Nord alla prova di Londra Il sindaco di Manchester è il favorito per il dopo Starmer

Andy Burnham arriva alla soglia di Downing Street con un soprannome che dice molto della sua forza politica e anche dei timori che suscita: il “Re del Nord”. Sindaco della Greater Manchester, volto più popolare del laburismo fuori da Londra, Burnham è diventato il favorito per raccogliere l’eredità di Keir Starmer dopo l’annuncio delle dimissioni del premier britannico.

La sua vittoria nella suppletiva di Makerfield, contro il candidato di Reform UK, ha rafforzato l’idea che sia lui l’uomo capace di fermare l’avanzata di Nigel Farage. In una fase in cui il Regno Unito appare stanco, diviso e ancora alla ricerca di una direzione dopo anni di instabilità politica, Burnham prova a presentarsi come il volto di un nuovo patto tra governo, territori e classi popolari.

Il laboratorio Manchester

La sua base di consenso è Manchester, città che Burnham governa dal 2017 e che ha trasformato nel suo principale biglietto da visita. Da sindaco ha puntato su trasporti, rigenerazione urbana, casa, sicurezza e identità territoriale. Il suo “manchesterismo” è insieme una formula politica e un messaggio culturale: più poteri alle aree metropolitane, più investimenti fuori dalla capitale, più attenzione alle comunità che si sono sentite abbandonate dalla politica nazionale.

È qui che Burnham ha costruito la sua immagine di amministratore vicino alla gente, capace di parlare al Nord operaio, ai giovani urbani, agli elettori laburisti tradizionali e a una parte di ceto medio insofferente verso Westminster. Ma il successo locale non basta a sciogliere il dubbio che oggi lo accompagna: quale Burnham entrerebbe davvero a Downing Street?

La barzelletta che lo insegue

A Londra circola una battuta crudele: un blairiano, un browniano e un corbyniano entrano in un pub; il barista chiede ad Andy che cosa vuole bere. La freddura colpisce il punto più sensibile della sua biografia politica. Burnham è stato ministro nei governi di Tony Blair e Gordon Brown, ha servito nel governo ombra sotto Jeremy Corbyn, ha parlato il linguaggio della sinistra sociale ma ha anche coltivato un profilo pragmatico e istituzionale.

Per i suoi sostenitori, questa duttilità è una virtù: gli consente di unire un partito spesso diviso in correnti. Per i critici, invece, è il segno di un’identità politica non del tutto definita. Burnham può essere il candidato dell’unità, ma dovrà dimostrare di avere una linea di governo chiara, soprattutto sui conti pubblici.

La paura della City

È proprio l’economia il terreno più delicato. La City guarda a Burnham con cautela, se non con aperta diffidenza. In passato alcune sue parole sui mercati obbligazionari e sulla necessità di non sentirsi vincolati dalla finanza avevano alimentato nervosismo. Il nodo è semplice: il Regno Unito ha bisogno di crescita, ma resta osservato speciale per deficit, debito e costo del denaro.

Burnham ha provato a rassicurare gli investitori, sostenendo la necessità di un piano per ridurre il debito e di una base di stabilità fiscale. Allo stesso tempo, non vuole rinunciare all’idea di un maggiore intervento pubblico, di investimenti nei servizi e di un riequilibrio economico tra Londra e il resto del Paese. È una linea difficile: promettere cambiamento senza spaventare i mercati, parlare alla sinistra senza perdere credibilità finanziaria.

Cattolico, laburista, nordista

Nato nell’area di Liverpool, tifoso dell’Everton, educato in ambiente cattolico, Burnham ha spesso collegato la propria formazione politica ai valori della solidarietà e della giustizia sociale. La sua identità religiosa è parte del suo profilo pubblico, più culturale che dogmatica, e si intreccia con una militanza laburista iniziata da giovanissimo, negli anni degli scioperi dei minatori e dello scontro con il thatcherismo.

La sua storia personale lo aiuta a parlare a un elettorato che non si riconosce più nei codici della politica londinese. Ma la prova nazionale è diversa. Da sindaco ha potuto essere il portavoce del Nord contro il centro; da premier dovrebbe diventare il garante dell’intero Paese, inclusi i mercati, le istituzioni e gli elettori moderati.

La domanda decisiva

Il dopo Starmer mette Burnham davanti alla scelta più difficile: restare il tribuno territoriale che ha costruito consenso a Manchester o trasformarsi in leader nazionale con una piattaforma definita. La sua forza è la popolarità, la sua debolezza è l’ambiguità programmatica. La sua occasione è l’avanzata di Farage, la sua minaccia è la diffidenza della City.

Per questo la domanda che accompagna la sua corsa non riguarda solo chi sia Andy Burnham, ma quale Paese voglia governare. Il Regno Unito cerca stabilità, crescita e fiducia. Il “Re del Nord” ora deve dimostrare di poter diventare qualcosa di più: un premier capace di parlare a Manchester senza far tremare Londra.