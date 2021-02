Djokovic vince per la nona volta gli Australian Open Il tennista serbo passeggia in finale contro Medvedev

Novak Djokovic passeggia in finale contro Daniil Medvedev e si aggiudica per la nona volta gli Australian Open. Il tennista serbo, numero uno del mondo e del seeding di Melbourne, ha superato in tre set il russo, quarta forza del tabellone, 7-5 6-2 6-2. (Italpress)