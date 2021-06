F1, Gp Stiria: Verstappen in pole position, settimo Leclerc Secondo Bottas ma penalizzato di tre posizioni. Poi Hamilton, Norris e Perez

Max Verstappen partirà dalla pole position al Gran Premio di Stiria. Sul circuito di Spielberg il pilota della Red Bull ha fatto segnare il miglior tempo in 1'03"841 precedendo di 194 millesimi Valtteri Bottas, che però dovrà scontare una penalizzazione di tre posizioni e dunque domani partirà dalla terza fila. Terzo tempo ma prima fila per Lewis Hamilton, poi Norris e Perez in seconda fila, mentre Gasly partirà sesto. Settimo tempo per Charles Leclerc sull'unica Ferrari qualificata al Q3. Delusione per Carlos Sainz, che ha chiuso il Q2 con il 12° tempo e dunque partirà dalla sesta fila.

"E' stato un ottimo weekend finora, in qualifica la macchina è stata piacevole da guidare - ha dichiarato Verstappen - La gara non sarà semplice, ma è anche bello che sia combattuta e sono sicuro che sarà una battaglia domani, interessante come in Francia". Decisamente meno ottimista Lewis Hamilton: "Complimenti a Verstappen che è stato velocissimo in questo weekend. Io ho dato tutto ma non è stata la mia sessione migliore: non pensiamo di poter avere il passo per superarli in gara, ma vedremo di inventarci qualcosa - ha ammesso il campione del mondo - Le proveremo tutte, è chiaro, ma sarei sorpreso se riuscissimo a superarli sul passo. Magari però pioverà". In casa Ferrari si punta tutto sul passo gara. "Si può fare sempre meglio ma oggi non ne avevamo abbastanza - ha spiegato Leclerc - Sono contento del mio giro, non ho fatto errori, adesso speriamo di avere le stesse performance sul passo gara mostrate durante le prove libere". "Abbiamo deciso di aumentare il carico per vedere se la situazione del degrado gomme migliora dopo quanto successo in Francia - ha dichiarato Sainz - ma non penso che con un'ala diversa oggi saremmo stati molto più veloci". (Italpress)