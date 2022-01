Nadal è leggenda: rimonta Medvedev e vince gli Australian Open Per il maiorchino e' il 21esimo Slam della sua carriera

Rafael Nadal nella leggenda. Il 35enne maiorchino vince gli Australian Open 2022, rimontando due set nella finale disputata sul cemento della Rod Laver Arena: battuto Daniil Medvedev per 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 dopo oltre cinque ore di gioco. Per Nadal è il secondo successo a Melbourne, a 13 anni di distanza dall’unica gioia e 4 finali perse, ma è soprattutto il 21esimo Slam della carriera: lo spagnolo stacca Novak Djokovic e Roger Federer, fermi a 20, e diventa il primatista solitario per Major vinti.

Per Medvedev, alla quarta finale in un torneo del Grande Slam – nel 2019 fu sconfitto a Flushing Meadows ancora da Nadal, lo scorso anno si arrese a Djokovic a Melbourne anche se poi a settembre si è ripreso la rivincita sul serbo agli Us Open – sfuma anche la chance di conquistare la vetta della classifica mondiale Atp: il numero 1 resta così Djokovic.

(ITALPRESS).