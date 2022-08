Gallinari non giocherà gli Europei di basket La decisione in seguito ad accertamenti clinici dopo il trauma distorsivo al ginocchio sinistro

In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia, Danilo Gallinari è stato sottoposto oggi, presso il Columbus Clinic Center di Milano e accompagnato dal responsabile sanitario Azzurro Raffaele Cortina, ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione meniscale senza interessamento legamentoso. "Il quadro clinico non permetterà all'atleta di essere a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l'imminente EuroBasket 2022", si legge in una nota della Fip.



(ITALPRESS).