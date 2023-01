Grenier vince il gigante a Kranjska, Bassino 2^ e Brignone 4^ Terza la slovacca Petra Vlhova

Valerie Grenier si è imposta nel primo gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La canadese, in testa dopo la prima manche, si è imposta con il tempo di 1'55"01, precedendo l'azzurra Marta Bassino. La piemontese, che aveva chiuso quarta, recupera due posizioni tagliando il traguardo in 1'55"38. Terza la slovacca Petra Vlhova (1'55"41) e quarta l'altra azzurra Federica Brignone che ha chiuso in 1'55"54. Solo quinta la svizzera Lara Gut-Behrami, che era dietro la Grenier al termine della prima parte di gara. Le altre italiane: 23esima Elisa Platino (1'58"13) che conquista i primi punti in Coppa del mondo, 28esima Asja Zenere (1'59"05). Con questo secondo posto, Marta Bassino tocca quota 26 podi complessivi in Coppa del mondo scalzando in top ten nella classifica all time, Max Blardone. La graduatoria è guidata da Alberto Tomba con 88, seguito da Gustavo Thoeni con 69 e Isolde Kostner con 51. (Italpress)