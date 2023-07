Djokovic, il segreto del successo: rigore, cura dei dettagli e zero infortuni Nonostante i suoi 36 anni, sta cercando di vincere il suo ottavo titolo a Wimbledon

Novak Djokovic è uno dei tennisti più forti di tutti i tempi e sta cercando di vincere il suo ottavo titolo a Wimbledon. Il segreto del suo successo risiede nella sua disciplina rigorosa e nella cura di ogni dettaglio, dall'allenamento alla dieta, dal benessere fisico a quello mentale.

Nonostante i suoi 36 anni, Djokovic combina potenza, resistenza e velocità in campo, diventando il tennista più vincente di sempre con 23 titoli del Grande Slam. La sua disciplina rigorosa, determinazione e allenamento costante contribuiscono a migliorare le sue prestazioni, mentre pratica yoga, Tai Chi e utilizza separatori tra le dita dei piedi per favorire la flessibilità.

Djokovic segue una dieta senza glutine e limita l'assunzione di liquidi all'acqua. Questo regime alimentare e sportivo contribuisce al suo stato fisico e alla sua salute ottimali. Prevenire gli infortuni è un altro aspetto cruciale per lui, poiché gli consente di prolungare la sua carriera e competere ai massimi livelli. Nonostante un'operazione al gomito che lo ha tenuto lontano dal circuito per un anno, Djokovic ha mantenuto una buona salute nel corso della sua carriera intensa.

Novak Djokovic tornerà al Centre Court oggi pomeriggio per cercare di concludere il suo match degli ottavi di finale contro Hubert Hurkacz, testa di serie numero 17. Il sette volte campione era in vantaggio di due set - 7-6 (6), 7-6 (6) - sul Centre Court quando il gioco è stato sospeso.

La striscia vincente di Djokovic a Wimbledon è di 31 partite e continua e ha un record di 5-0 contro Hurkacz. Hurkacz non aveva perso un set in tre vittorie prima di affrontare Djokovic. Vincitore per 23 volte del Grande Slam, Djokovic sta cercando di pareggiare il record di otto titoli maschili di Roger Federer a Wimbledon. Carlos Alcaraz, che ha detto di voler affrontare Djokovic in finale, affronta Matteo Berrettini per un posto nei quarti di finale.

Nel torneo femminile, la campionessa in carica e testa di serie numero 3 Elina Rybakina sfida la testa di serie numero 13 Beatriz Haddad Maia, che raggiunge il quarto turno a Wimbledon per la prima volta. La due volte campionessa Petra Kvitova affronta la finalista del 2022 Ons Jabeur.