Bagnaia imprendibile, vince la Sprint Race in Austria Alle sue spalle Brad Binder e Korge Martin. Quarto Alex Marquez

Prosegue nel migliore dei modi il weekend di Spielberg di Pecco Bagnaia. Il ducatista campione del mondo e leader della classifica iridata, scattato dalla pole position, vince la sprint race sul Red Bull Ring di Spielberg e allunga sui rivali per il titolo. Alle spalle di Bagnaia, abbastanza staccati, Brad Binder con la Ktm a due secondi, e Jorge Martin, in sella alla Ducati Pramac, a 5"045. Al quarto posto un'altra Desmosedici, quella di Alex Marquez targata Gresini, quindi Jack Miller con l'altra Ktm. Sesto posto per Pol Espargarò (Ktm Tech 3) che ha anticipato le Aprilia del fratello Aleix e di Maverick Vinales, ottavo. Chiudono la Top Ten Franco Morbidelli (Yamaha) e Marc Marquez (Honda). Non hanno terminato la gara, entrambi per delle cadute, i due piloti della Ducati Mooney V46 Marco Bezzecchi e Luca Marini.

"Sono riuscito a prendere subito la testa e ho deciso di frenare più forte per non lasciare opportunità agli avversari di rientrare - le impressioni a fine gara di Bagnaia - Domani sarà un'altra storia ma nel frattempo siamo molto contenti". Nella classifica mondiale il ducatista sale a 226 punti, a +46 su Martin (180) e a +59 su Bezzecchi (167). (Italpress)