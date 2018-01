E' Guido Lembo il personaggio dell'anno 2017 Lo ha eletto Capri Press

Guido Lembo è il personaggio dell'anno 2017. Lo ha eletto Capri Press, l’agenzia di stampa, media e comunicazione dell’isola di Capri che annualmente “premia” simbolicamente il protagonista dell’anno appena lasciato alle spalle. Quest’anno il significativo riconoscimento è andato a Guido Lembo.

L'istrionico chansonnier caprese già indiscusso protagonista delle estati da oltre vent’anni nella sua taverna Anema e Core, meta irrinunciabile dei personaggi del jet set e dello star system internazionale. Memorabile il duetto canoro con la cantante americana Katy Perry che nello scorso mese di luglio ha “infiammato” una notte di mezza estate caprese. Oltre alle serate magiche nella sua taverna, tra presenze vip come Lenny Kravitz, Laura Pausini e Chiara Ferragni, Guido ha impreziosito il suo 2017 con numerosi traguardi. Primo fra tutti le 70 candeline festeggiate negli Stati Uniti: lo scatenato e coinvolgente musicista è stato il protagonista di un party-concerto a New York, nello store dello stilista Gianluca Isaia, nel cuore della Grande Mela, in Madison Avenue.

Un 2017 sempre sulla cresta dell'onda per Guido Lembo, neanche il tempo di smaltire il tour de force estivo, che Guido e la sua band ha intrapreso la tournée invernale che li ha portati ad esibirsi in lungo ed in largo in tutta Italia in importanti locali sempre affollati di fans, tra cui il mitico Piper, il tempio della musica live di Roma, che negli anni '60 è stato il trampolino di lancio di tantissimi cantanti diventati famosi nel tempo, fra questi impossibile non citare Patty Pravo che venne ribattezzata come la “ragazza del Piper”.

Ciliegina sulla torta per Guido Lembo la lunghissima notte di San Silvestro a Capri per festeggiare l’arrivo del 2018 nella Taverna Anema e Core, che ogni fine anno torna ad essere nel periodo delle festività di Capodanno il centro del mondo e della mondanità con i tanti ospiti che scelgono Capri per salutare dall’isola azzurra il nuovo anno. Capri Press per questi e tanti altre qualità artistiche ha scelto dunque Guido Lembo come eccellenza caprese, per la sua capacità di portare la sua voce nel mondo , per aver realizzato un prodotto interamente Caprese, e di esportarlo con la sua travolgente grinta artistica.

Ed è per questi motivi che Guido Lembo è stato eletto per il 2017 personaggio dell’anno da Capri Press, l’agenzia di comunicazione che con il suo staff continua ormai da trent’anni il suo lavoro, che si fonda essenzialmente su due aspetti importanti: la continuità nell’informazione e la sua costante presenza sul territorio dell’isola di Capri.