Ritiro e conferenza stampa: Calzona prova a dare la scossa al Napoli Gli azzurri cambiano le abitudini in vista del match contro la Roma di domenica: obiettivo vincere

A caccia della scossa per rivitalizzare il Napoli: Calzona le prova di tutte pur di rivedere gli azzurri tornare a vincere. Domenica al "Maradona" contro la Roma l'ennesimo ultimo appello. Nessuno può scongiurare la contestazione dei tifosi, ma lo stadio sarà ancora una volta pieno. L'occasione buona per trasformare i fischi in applausi e proseguire verso l'obiettivo Europa, l'ultima speranza di dare un senso alla stagione. Calzona ha strigliato la squadra in questi giorni. Si è fatta vedere anche la dirigenza con la visita di ieri dell'ad Chiavelli, già al lavoro per il futuro. Domani gli azzurri andranno in ritiro in vista della partita: non a Napoli, piena di turisti per il ponte festivo, ma alle porte di Caserta, a due passi dall'autostrada che domenica porterà la squadra al Maradona.

C'è voglia di cambiare qualcosa, sperando che rinascano motivazioni e convinzioni. Calzona domani tornerà a parlare in conferenza stampa dopo mesi di vigilie silenziose. E c'era anche la voglia di fare un allenamento al "Maradona", che non si è potuto organizzare per motivi di ordine pubblico. La giornata festiva e le tante presenze in città avrebbe richiesto misure di sicurezza particolari. L'allenatore ritroverà Rrahmani e Mario Rui, reduci dalla squalifica. Non dovrebbe farcela Olivera, che sta ancora recuperando dall'infortunio. Non si escludono scelte di formazione a sorpresa: il tecnico deciderà in base al lavoro settimanale. In campo andrà chi dimostrerà di avere voglia di vincere e di lottare su ogni pallone.