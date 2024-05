Nuovo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei: evento maggiore 3.7 all'alba Due le scosse avvertire in modo particolare nell'area occidentale di Napoli

Dalle 6.06, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con l'evento maggiore di magnitudo 3.7 registrato alle 6.32. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile la cui Sala Situazione Italia, in seguito all'evento, si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.

La ricostruzione

La prima poco dopo le sei è stata di magnitudo 2,2. La seconda è stata registrata alle 6,32 di 3,7. Entrambe con epicentro nella zona flegrea con una profondità di circa 3 chilometri. Le due scosse sono state avvertite nei comuni dell'area flegrea e in alcuni quartieri della zona occidentale di Napoli. Al momento non si registrano danni.

In una nota l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha precisato che "La magnitudo durata massima dello sciame valutata solo in fase preliminare a 3.7, è stata successivamente revisionata a magnitudo durata (Md) 2.8". "Tale differente valutazione e la sovrastima iniziale dell'evento - prosegue la nota - è stata causata da una sovrapposizione di numerosi piccoli eventi immediatamente successivi che ne hanno falsato la lettura preliminare".