Napoli: Finanza sequestra 2,5 tonnellate fuochi artificio illegali, tre arresti Lo scrive su X il Viminale

Maxi operazione della Guardia di Finanza a Napoli contro la fabbricazione e la vendita di fuochi d’artificio illegali e pericolosi. Lo scrive su X il Viminale spiegando che sono stati sequestrati 300mila artifici pirotecnici, per un peso di 2,5 tonnellate. "L’attività - si legge nel post del ministero dell'Interno - ha portato a 3 arresti e 7 denunce ed è stata svolta in diverse aree della provincia e del capoluogo partenopeo, tra cui Casoria, Ercolano, Acerra e San Giuseppe Vesuviano. Nel corso degli interventi sono stati sequestrati ordigni artigianali di elevata pericolosità, ritenuti micidiali e in grado di causare gravi danni a persone e abitazioni".

(Foto di repertorio)