Papa Leone a maggio in Campania, Fico: "Felici e onorati" E così la pensano anche i napoletani

"Siamo felici e onorati di poter accogliere Papa Leone XIV in Campania. La sua visita a Pompei e a Napoli e poi, quella successiva e ravvicinata ad Acerra, e' una bellissima notizia e assume un significato ancora piu' profondo nel primo anniversario della sua elezione.

E' un segnale di grande vicinanza alla nostra terra e alla nostra comunita', alla sua bellezza e alle sue ferite, per il quale siamo grati al Santo Padre". Lo scrive in una nota il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

E la notizia della venuta del Papa riempie di gioia i napoletani. “Per noi è un orgoglio e un vanto ricevere la visita del Pontefice – ci racconta la gente in giro per le strade – segnale di grande attenzione alle realtà, spesso martoriate, del territorio campano. La nostra regione è piena di situazioni di grande disagio, è facile incontrare persone svantaggiate e la sola presenza o una parola del Papa può dare conforto”.