Pallanuoto: Posillipo - Tibilisi 13 - 8 Parte con una vittoria la seconda fase della Confererence Cup

C.N.Posillipo-Dinamo Tibilisi 13-8

C.N.Posillipo-Dinamo Tbilisi 13-8 (3-1;5-1;1-3;4-3)

Posillipo : Izzo, , Nagy , Radovic 1, Mattiello 1, Aiello 1, Renzuto Iodice 2, Cuccovillo 3 , Maksimovic 1, Bertoli , Milicic 1, Rocchino , Spinelli,Valle 1,Porzio 2 . All.Porzio

Dinamo : Gvetadze, Veshaguri, Landia, Todua, Tkeshelashvili 4, Averka, Bucan 2, Kurashvili, Imnaishvili, Magrakvelidze 1, Draskovic 1, Mtchedlishvili, Chagelishvili, Raminishivili. All.Gogelia

Arbitri : Chatzigoulas, Durak

Superiorità: Posi 3/9, Dinamo 4/10

Rigori : Posi 6/6, Dinamo 1/1

Usciti per falli : Imnaishvili, Tkeshelashvili

Inizia con una vittoria la seconda fase di Conference Cup della Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che supera per 13-8 la Dinamo Tbilisi, nella gara valevole per la prima giornata del girone, in corso di svolgimento alla Piscina Scandone.

Buona cornice di pubblico a Fuorigrotta per la prima giornata del raggruppamento che vedrà sfidarsi le cinque formazioni fino a domenica mattina.

Segna la squadra georgiana in apertura con Bucan, il Posillipo reagisce realizzando due rigori, prima con Renzuto e successivamente con Cuccovillo. La difesa rossoverde tiene bene ed Aiello, in superiorità, segna il 3-1, punteggio al primo intervallo.

La Ranieri Impiantistica allunga con decisione nel secondo parziale. Arrivano 3 gol consecutivi su tiro di rigore, segnano Renzuto, Cuccovillo e Radovic. I georgiani non riescono a realizzare mentre la formazione di casa, con Milicic e con Pasquale Porzio, continua il parziale portandosi sull’8-1. Nel finale arriva la rete di Draskovic per gli ospiti, in superiorità, 8-2 dopo 2 tempi.

Nel terzo parziale ci prova la Dinamo Tibilisi a rientrare in partita. La squadra georgiana segna con Bucan in superiorità e con Tkeshelashvili portandosi sull’8-4. La Ranieri Impiantistica non riesce a trovare la rete fino al rigore di Pasquale Porzio per il 9-4. In chiusura di quarto gol ancora di Tkeshelashvili per il 9-5 all’ultimo intervallo.

Si segna di più nell’ultimo parziale. Botta e risposta tra Cuccovillo e Tkeshelashvili, a segno su rigore. Valle trova il gol del nuovo +5 rossoverde ma la Dinamo non molla e ancora con Tkeshelashvili riesce a riportarsi sul -3, 11-8. La prima rete di Maksimovic ed il gol di Mattiello, in superiorità, chiudono definitivamente l’incontro. Il match finisce sul 13-8.

La Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo tornerà in campo domani 20 febbraio per la seconda giornata del raggruppamento, alle ore 21,00 contro i francesi del Sete Natation.

Dichiarazione Porzio

.”Era importante iniziare con una vittoria, in un torneo di questo tipo. Siamo stati bravi soprattutto nella prima parte di gara a creare un gap che non mi aspettavo. Abbiamo attaccato bene, conquistato diversi rigori grazie a buoni movimenti dei nostri giocatori. Nella ripresa abbiamo amministrato, forse regalando qualcosa, ma alla fine possiamo essere soddisfatti del risultato contro un avversario che ha giocatori di qualità. Adesso analizzeremo brevemente la prestazione, per concentrarci sulla prossima sfida.”