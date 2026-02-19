Più assistenza e trasporti: il piano della Regione per studenti disabili La Giunta regionale della Campania approva un piano da 24 milioni di euro

Più bus attrezzati, assistenti specializzati tra i banchi e progetti mirati per l’autismo. La Giunta regionale della Campania, riunita oggi a Palazzo Santa Lucia, ha dato il via libera a un pacchetto di interventi da oltre 24 milioni di euro per abbattere le barriere che ancora limitano il diritto allo studio e l’integrazione sociale. L’obiettivo è chiaro: garantire agli studenti con disabilità e alle loro famiglie servizi più efficienti e continui, dalla scuola superiore fino ai percorsi di autonomia quotidiana.

Assistenza e trasporti: i numeri dell’intervento

Il cuore dell'investimento riguarda il supporto diretto nelle classi e gli spostamenti casa-scuola. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, la Regione ha programmato risorse per 13,5 milioni di euro. Questi fondi verranno distribuiti agli Ambiti e ai Consorzi del territorio e sono destinati specificamente agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e a tutti gli studenti con disabilità sensoriale di ogni ordine e grado.

Parallelamente, è stato affrontato il nodo critico della mobilità. Con uno stanziamento di circa 7,4 milioni di euro, la Campania punta a potenziare il trasporto scolastico per gli studenti delle superiori privi di autonomia. Si tratta di una boccata d'ossigeno per molte famiglie che spesso devono farsi carico di costi e logistica complessi per permettere ai figli di frequentare le lezioni.

Autismo e inclusione sociale: i nuovi progetti

La delibera guarda anche al lungo periodo e a bisogni specifici del neuro-sviluppo. La Giunta ha infatti recepito il programma ministeriale che assegna alla Campania 2,8 milioni di euro (valevoli per il 2025) dal Fondo unico per l’inclusione. Queste risorse saranno utilizzate per far decollare progetti dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico.

Novità importanti arrivano anche sul fronte della disabilità sensoriale con l'approvazione del progetto INC.A. (Inclusione e Accessibilità in Campania). Grazie a un fondo di 418 mila euro, verranno attivati servizi educativi e percorsi di cittadinanza pensati su misura per le persone sorde e con ipoacusia, con l'obiettivo di rendere gli uffici pubblici e i luoghi della formazione realmente accessibili a tutti.

Uno sguardo alle coste: la balneazione 2026

A margine delle politiche sociali, la riunione ha toccato anche il tema ambientale. Sulla base dei rilievi effettuati dall'ARPAC, la Giunta ha preso atto della classificazione dei tratti di mare per la stagione balneare 2026. Sebbene l'elenco definitivo dei punti di monitoraggio e delle acque balneabili sarà ufficializzato con un atto successivo, la mappa della qualità del litorale campano inizia a prendere forma in vista del prossimo anno.

L’investimento massiccio varato oggi rappresenta un passo avanti concreto nella programmazione regionale, ma la sfida ora si sposta sulla rapidità della spesa: l'efficacia di questi milioni si misurerà sulla velocità con cui diventeranno ore di assistenza effettiva e bus pronti a partire sotto casa.