Sicurezza: prefetto di Napoli, grazie a forze ordine per il loro impegno 'La macchina dei controlli c'è e funziona'

Nel corso di quest'ultimi giorni le strade di Napoli "sono state affollate da tantissime persone. Sono stato stati giorni di festa, cui hanno contribuito con un lavoro encomiabile le forze dell'ordine". A dirlo è il prefetto di Napoli, Michele di Bari. "Vorrei ringraziare tutte quelle donne e quegli uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che hanno trascorso il Natale al lavoro per garantire la sicurezza di tutti" e se è accaduto qualche episodio "non sta certo ad indicare che la città non è presidiata".

Ovviamente "si può e si dovrà fare sempre di più, e meglio". Non va trascurata, osserva ancora il prefetto, "l'opera della polizia locale impegnata soprattutto sul fronte della viabilità, fermando e multando automobilisti e centauri indisciplinati". E ancora "un grazie va ai vigili del fuoco, alla Protezione civile e al personale sanitario che è stato presente negli ospedali e quello della Prefettura". Il prefetto Michele di Bari ha ribadito che la "macchina dei controlli c'è e funziona e ha espresso, allo stesso tempo, solidarietà ad una donna che ha subito uno scippo del suo cellulare nel centro cittadino .

"Talvolta non si immagina lo sforzo e l'impegno indispensabili - continua ancora di Bari - per garantire tutti i servizi; servizi che funzionano perché ci sono persone che con grande professionalità, anche nei giorni di festa, di solito dedicati alle famiglie e agli amici, fanno fino in fondo il loro dovere: a tutti loro va un pensiero riconoscente. Anche un centauro che non rispetta le regole , immediatamente fermato da una volante della polizia di Stato , dimostra l'efficacia dei servizi di controllo del territorio"