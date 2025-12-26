Crolla edificio fatiscente a Bagnoli, strada chiusa tanta paura e polemiche Da anni era stato segnalato il pericolo

Paura a Bagnoli per il crollo di un edificio fatiscente in via Bagnoli angolo via Domede Carafa, al civico 1, lungo uno dei tratti più trafficati del quartiere, prolungamento naturale di via Diocleziano verso via Coroglio. Il cedimento è avvenuto nelle ultime ore, probabilmente a causa del forte vento e delle condizioni strutturali ormai compromesse dello stabile.

Da tempo il palazzo era segnalato come pericolante. I residenti della zona avevano più volte denunciato lo stato di degrado dell’edificio, sul quale in passato erano già intervenuti i vigili urbani, che avevano provveduto a transennare solo una parte dell’area. Stavolta, però, il maltempo ha aggravato la situazione: porzioni consistenti della struttura sono crollate improvvisamente, con grosse pietre finite al centro della carreggiata.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato le verifiche di stabilità. La strada è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza, causando disagi alla circolazione in un’area già particolarmente congestionata.

Tra i residenti cresce la preoccupazione. In molti temevano che un evento simile potesse verificarsi da un momento all’altro, magari in seguito a una scossa di terremoto. Invece, è bastato il vento a far cedere una struttura da anni in condizioni critiche.

Ora si attende l’intervento delle autorità competenti per la messa in sicurezza definitiva dell’edificio e per accertare eventuali responsabilità. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio riaccende l’attenzione sullo stato di abbandono di molti immobili cittadini e sulla necessità di interventi preventivi prima che si trasformino in tragedia.