Sant’Anastasia: carabinieri arrestano coppia per droga La scoperta nella cucina dell'abitazione

Blitz anti droga a Sant’Anastasia dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 28enne già noto alle forze dell’ordine, e la sua compagna incensurata che di anni ne ha 30. I militari hanno perquisito l’abitazione della coppia e hanno rinvenuto e sequestrato 22 dosi di cocaina e una pietra non ancora tagliata della stessa sostanza, un bilancino elettronico e diverso materiale per il confezionamento. Sequestrati poi 4 telefoni cellulari e 2.865 euro in contanti ritenuti provento del reato. Tutto era nascosto in cucina. L’uomo è stato trasferito in carcere mentre la donna, sottoposta agli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio.