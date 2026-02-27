Aggressione vigili del fuoco Castellammare, Mensorio: "Si faccia piena luce" "Condanna ferma e senza riserve nei confronti dei responsabili di questo gesto"

"I Vigili del Fuoco rappresentano uno dei pilastri più nobili del nostro sistema di protezione civile e di sicurezza pubblica. Sono donne e uomini che ogni giorno, senza clamore, affrontano situazioni di pericolo estremo per salvare vite umane, tutelare beni e garantire la sicurezza delle nostre comunità. Lo fanno con un senso del dovere che merita rispetto profondo e riconoscimento istituzionale.



Quello che è accaduto a Santa Maria la Carità, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia sono stati aggrediti mentre intervenivano per spegnere un incendio, è un fatto di una gravità inaccettabile.

Colpire chi rischia la propria incolumità nell'esercizio di una funzione pubblica di soccorso non è soltanto un reato, ma un atto di viltà che offende l'intera collettività e mina i fondamenti stessi della convivenza civile"

Lo dichiara Giovanni Mensorio, consigliere regionale della Campania e presidente della Commissione Attività Produttive.



"Esprimo la mia solidarietà più convinta ai vigili del fuoco coinvolti, con l'auspicio che si riprendano al più presto.

Come consigliere regionale della Campania, mi faccio portavoce di una condanna ferma e senza riserve nei confronti dei responsabili di questo gesto. Auspico che la magistratura faccia piena luce sull'accaduto affinché sia garantita la massima severità nei confronti degli aggressori. Le istituzioni hanno il dovere di stare al fianco di chi serve lo Stato ogni giorno con coraggio."