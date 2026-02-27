Manfredi: Movida? Serve norma nazionale Così il sindaco di Napoli e presidente Anci

Movida? “Serve una norma nazionale”. Lo ha ribadito il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi a margine dell'inaugurazione dell'anno Giudiziario del Tar Campania. Rispondendo alle domande dei cronisti Gaetano Manfredi ha sottolineato la necessità di un intervento da parte dello Stato per una questione che “riguarda tutti i comuni”.

Movida e vivibilità

“Avevamo chiesto che ci fosse qualcosa sulla movida anche nell'ultimo decreto sicurezza”, ricorda il primo cittadino che chiarisce la necessità di contemperare alle necessità degli esercenti ma anche dei cittadini. "E' un tema che riguarda tutte le grandi città".

Esercizi pubblici e cittadini

“Se vogliamo tutelare gli interesse di tutti – conclude il presidente dell'Anci - serve norma nazionale. E' chiaro che c'è la necessità di contemperare interessi diversi: l'esercizio pubblico e la vivibilità da parte dei cittadini”.